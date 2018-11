Inzaghi: "Importante essere già ai sedicesimi"

La vittoria casalinga contro il Marsiglia ha permesso alla Lazio di approdare ai sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo.

Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “I ragazzi sono stati bravi a guadagnare la qualificazione ai sedicesimi con due turni di anticipo. E’ il secondo anno consecutivo che centriamo questo obiettivo e giocare sempre al massimo domenica e giovedì è molto dispendioso”.

“Abbiamo fatto sei punti contro una grande squadra come il Marsiglia che è arrivata in finale l’anno scorso. I ragazzi, nonostante, la sofferenza finale hanno meritato la vittoria. Ci siamo qualificati in un girone molto difficile, che tutti hanno dato come il più complicato a fine sorteggio. Luis Alberto? Sto provando a dare minutaggio a tutti – ha concluso Inzaghi – lui si è sempre messo a disposizione. Son sicuro che tornerà nel migliore dei modi”.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 21:55