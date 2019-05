Inzaghi-Juve, Lazio pronta al rinnovo

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si è espresso così sulle voci che accostano Simone Inzaghi alla Juventus: "Non sono io a dover rispondere, non ho mai fatto le cose con i sé e con i ma. Da parte nostra, però, c'è la piena volontà di confermarlo, perché è un laziale dalla testa ai piedi. Siamo stati chiari io e il presidente e anche Simone credo che voglia la stessa cosa", le sue parole a Sky.

"Inzaghi non è mai stato messo in discussione. Nei prossimi giorni ci siederemo con lui e faremo un bel passo in avanti".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 21:31