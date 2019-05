Inzaghi-Juve, Lotito esce allo scoperto

Ospite del Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha parlato delle ambizioni future della Lazio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia: "Se le persone che ci stanno e continueranno a lavorare all'unisono per raggiungere determinati obiettivi, arriveremo lontano".

Dopo il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, diverse indiscrezioni accostano Simone Inzaghi alla panchina bianconera: "Il tecnico è stato fondamentale nella crescita della Lazio, e io l'ho fortemente voluto come allenatore, prima alle giovanili e poi in prima squadra. Tra noi c'è un rapporto personale. Se mi chiedesse di andare alla Juventus? Mi addolorerebbe, non avrebbe capito che tipo di rapporto ho io. Ma è una possibilità che non mi prefiguro, poi la vita...Ma non sono abituato a fasciarmi la testa prima. La Juve un punto di arrivo? Perchè non lo può essere anche la Lazio?".

Lo stesso Allegri, intercettato dai microfoni di Striscia la Notizia, ha parlato del suo sostituto: "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società. Il mio futuro? Ora vado un po' al mare".

Per il tecnico toscano si aprono due strade. Il mister livornese potrebbe scegliere di fermarsi per una stagione, e prendersi quindi un anno sabbatico, pronto a subentrare sulla panchina di un top club in caso di un esonero; oppure potrebbe tentare di accaparrarsi fin da subito un posto all'estero. Sulle sue tracce negli scorsi mesi si erano messi Psg, Manchester United e l'Arsenal che lo aveva cercato in estate. Le opzioni inglesi sembrano ora lontane, mentre i campioni di Francia hanno rinnovato da poco la fiducia a Thomas Tuchel. Si vedrà se la mossa di Allegri smuoverà alcune dirigenze, a cominciare da quella del Bayern Monaco, dove il tecnico Kovac non è affatto blindato.

SPORTAL.IT | 18-05-2019 10:29