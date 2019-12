Inzaghi: "Juventus? Fa piacere"

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Juventus: "La sfida tra la squadra più forte del campionato e quella più in forma. E' motivo di orgoglio venire accostati al sogno scudetto ma la cosa importante è avere equilibrio, si passa in un attimo dalle stelle alle stalle. Ma so anche che c'è entusiasmo ed è normale stando così in alto in classifica".

Inzaghi era stato accostato ai bianconeri in estate: "Fa piacere sentire voci come queste, dopo la vittoria in Coppa Italia avevo avuto bisogno di riflettere ma non ho parlato con nessuno, nella mia mente c'era solo la Lazio".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 16:18