Inzaghi, l'ora delle rivincite: domani c'è Conceicao ma Simone fa i conti anche con l'Inter

L'ex nerazzurro ha sempre ricordato con orgoglio che con lui gli ottavi di Champions sono sempre stati assicurati, ora c'è da battere l'Al Ittihad

La vendetta è un piatto che va consumato freddo e Simone Inzaghi di pazienza ne ha avuta tanta ma ora il tecnico piacentino potrebbe prendersi due rivincite pesanti: contro l’Inter e contro l’ex allenatore del Milan Sergio Conceicao, che nei derby l’ha fatto piangere in Supercoppa e in coppa Italia.

Il cammino di Inzaghi in Champions

Sin dal suo primo anno all’Inter, ogni volta che si giocavano gare di Champions Inzaghi amava ricordare: “Abbiamo riportato l’Inter agli ottavi dopo tanti anni”, una maniera elegante per mettersi una medaglietta sul petto con tanti saluti a Conte e ai suoi predecessori. La storia racconta che è anche andato due volte in finale di Champions (bisogna risalire a Mourinho per trovare i nerazzurri in finale), anche se è andata male.

Ecco perchè vedere l’Inter seriamente a rischio di bocciatura in Champions, dopo il ko per 3-1 nell’andata dei playoff col Bodo, è fonte della stessa riflessione. Senza Simone l’Inter agli ottavi non ci arriva mai?

La sfida a Conceicao

Prima però c’è da pensare al campionato. In testa alla Saudi League sulla panchina dell’Al Ahli, Inzaghi domani è atteso a una gara speciale, un mezzo derby con l’Al Ittihad di Conceicao. La squadra dell’ex tecnico del Milan è in gran forma: si è imposta per 4-1 sull’Al Sadd di Mancini, concludendo nel migliore dei modi la fase a gironi della AFC Champions League e agli ottavi troverà l’Al Wahd).

Inzaghi e Conceicao si sono incontrati 6 volte e il portoghese ha trionfato 2 volte, pareggiato 3 e perso una sola volta. Se la volta in cui Conceição è uscito sconfitto è valsa l’eliminazione dalla Champions League, le due vittorie hanno assicurato rispettivamente la conquista della Supercoppa Italiana dell’anno passato e la qualificazione alla finale di Coppa Italia. E Inzaghi non l’ha mai dimenticato.