Inzaghi: "L'arbitro ha chiuso la partita"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così il ko a Francoforte: "C'è rammarico, secondo me potevamo fare meglio, senza questi episodi probabilmente non avremmo perso. Spiace perché anche in dieci abbiamo avuto un'occasione chiara con Correa. Poi siamo rimasti in nove, la partita l'ha chiusa l'arbitro, forse il fallo di Correa era da ammonizione".

"Non cerchiamo alibi, dispiace perché l'altra partita è finita in pareggio. Abbiamo preso gol su palla inattiva dopo tre minuti, non possiamo concedere queste occasioni. Avevamo tenuto bene il campo, poi c'è stata la disattenzione di Basta, la partita si è chiusa sull'espulsione di Correa".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 23:40