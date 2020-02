Le prestazioni della Lazio in serie A non stanno passando inosservate all'estero. Simone Inzaghi con una rosa sulla carta molto inferiore a Juventus e Inter sta lottando per lo scudetto con Maurizio Sarri e Antonio Conte, e tanti club esteri si stanno interessando a lui.

Tra questi ci sarebbe addirittura il Barcellona: secondo Don Balon, i blaugrana starebbero seguendo la carriera di Inzaghi, e potrebbero contattarlo nei prossimi mesi.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 13:40