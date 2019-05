Inzaghi non scioglie i dubbi su formazione e futuro

Tutto pronto all'Olimpico per l'inedita finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Per i biancocelesti, alla quarta finale nelle ultime sette stagioni, la possibilità di sfruttare lo stadio amico.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza trasmettendo ottimismo: "Sarà una bellissima partita, vorrò vedere la mia squadra unita e compatta, senza cali di tensione. Non possiamo commettere errori individuali. Abbiamo la fortuna di giocare nel nostro stadio e di avere tanti giocatori abituati a partite importanti, dobbiamo sfruttarla".

Lazio e Atalanta si sono già affrontate pochi giorni fa in campionato, ma questa volta c'è in palio un posto in Europa senza passare dal campionato: "La partita di due settimane fa ci ha insegnato come affrontare una squadra che sta facendo cose straordinarie e con un grande allenatore. Ci siamo preparati bene, sono fiducioso. I ragazzi sanno che questa è la strada più corta per arrivare in Europa. Poi avremo le due di campionato, adesso però la nostra concentrazione è solo su questa partita”.

Tanti i dubbi di formazione in particolare in attacco dove potrebbe restare fuori Ciro Immobile. Inzaghi non si sbilancia, neppure sul proprio futuro sulla panchina biancoceleste: “Penso che Ciro abbia le stesse chance di Correa e Caicedo. Ho la fortuna di avere tre attaccanti che stanno facendo molto bene, non sarà un rincalzo quello che andrà in panchina. Anche uno dei centrocampisti (Milinovic o Parolo) e degli esterni starà fuori (Marusic e Romulo). Futuro? Non è il momento di parlarne".

SPORTAL.IT | 14-05-2019 21:04