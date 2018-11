Inzaghi non si fida dell'Olympique Marsiglia

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympique Marsiglia, Simone Inzaghi ha analizzato in conferenza stampa l'avversario: "Non mi fido di loro, sarà una gara importante e hanno molta qualità. Devono giocare per vincere, hanno una squadra offensiva con in più Thauvin, che all'andata non c'era".

"Arrivano dalle sconfitte con PSG e Montpellier ma in entrambe le garehanno giocato bene – continua il tecnico biancoceleste -. Preferisco sempre affrontare una squadra che arriva da una vittoria perchè se sei stato sconfitto devi reagire".

Diversi dubbi di formazione per Inzaghi: "Berisha non so se sarà titolare, ha le sue possibilità come le hanno gli altri. Deciderò domani. A sinistra ci sono due opzioni: Caceres e Durmisi. Come regista ho tre opzioni: Parolo, Murgia o Cataldi, deciderò domattina".

Sull'infermeria: "Durmisi è pienamente recuperato mentre Badelj, Leiva e Lulic non ci saranno. Ci sono buone possibilità di vederli domenica con il Sassuolo però".

