Inzaghi: 'Pari ingiusto, abbiamo dominato'

Festeggiare un pareggio giunto in extremis che evita il sorpasso degli avversari diretti o recriminare per due punti persi al termine di una partita dominata?

Simone Inzaghi non ha dubbi nel commentare l'1-1 contro il Milan ai microfoni di 'Sky Sport 24': "Volevamo vincere, ci teniamo il pari per come è arrivato, ma c’è rammarico, perché non abbiamo subito praticamente nulla eccetto un tiro deviato. Siamo stati sempre in controllo, abbiamo fatto correre il Milan, ma purtroppo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Però il pareggio è strameritato anche per la reazione che ha avuto la squadra allo svantaggio".

Poi una precisazione sulla sostituzione di Milinkovic-Savic, ancora deludente, e sull'espulsione nei secondi finali: "L’ho cambiato perché era ammonito, avevamo la partita in mano e temevo di restare in dieci. Non avevo capito i motivi dell’espulsione, poi mi hanno detto che sono uscito dall’area tecnica e mi scuso".



SPORTAL.IT | 25-11-2018 22:00