Inzaghi "piange" anche in Arabia, Al Ahli furioso: "Vogliono far vincere Ronaldo"

Il club dell'ex tecnico dell'Inter si lamenta apertamente dell'operato arbitrale e teme un favoritismo per l'Al Nassr di Cr7 capolista in Saudi League

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’etichetta un po’ eccessiva di “piangina” gliel’avevano appiccicata nei suoi anni all’Inter ma ora Simone Inzaghi ha preso a lamentarsi anche in Saudi League. Tutto il suo club, l’Al Ahli, è sul piede di guerra per i recenti arbitraggi che lo stanno spingendo sempre più lontano dal titolo. Sullo sfondo la paura che si voglia avvantaggiare Cristano Ronaldo.

La situazione a sei giornate dalla fine

Il campionato saudita si avvia alla fase finale, con il titolo ancora in palio . Mancano sei giornate e la tensione è palpabile. Attualmente, l’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo , è in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull’Al Hilal, ma con una partita in meno. Fino a due giorni fa, l’Al Ahli occupava il secondo posto , ma dopo il pareggio contro l’Al Fayha ha perso una posizione.

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Le proteste di Inzaghi

Quel pari per 2-2 è stato però fortemente contestato per un caso da moviola. L’episodio si è verificato quando la formazione di Inzaghi ha reclamato un calcio di rigore che sembrava netto, ma l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione al VAR, ha deciso di non concederlo. Il pari finale ha lasciato l’amaro in bocca all’Al Ahli e sono arrivati sfoghi di ogni tipo.

I giocatori dell’Al Ahli sono esplosi di rabbia dopo il risultato, accusando l’arbitro di non volerli far vincere non fischiando un fallo di mano. Galeno, ex giocatore del Porto, sostiene che la vittoria sia stata impedita perché l’Arabia Saudita vuole che Cristiano Ronaldo sia il nuovo campione: ” Possono dargli la coppa, è quello che vogliono, vogliono comunque eliminarci dal campionato, vogliono dare la coppa a una sola persona, è una mancanza di rispetto per il nostro club “, ha scritto con con rabbia a X.

Non è stato però l’unico. Toney ha pubblicato una storia su Instagram, che poi ha cancellato: “Lo sappiamo già. A chi stiamo cercando di togliere il primo posto? A chi giova? È chiarissimo. Non so cos’altro possiamo fare. Se prendi la palla con entrambe le mani, sarà rigore? Quando abbiamo provato a parlare con l’arbitro, ci ha detto di concentrarci sulla Champions League. Come può l’arbitro dire una cosa del genere? Ha detto che stava registrando tutto, spero che possiamo sentirlo. Forse l’ha cancellato…”

Il comunicato del club

Non sono solo i giocatori o Inzaghi ad essere contrariati. Anche la società ha rilasciato un comunicato in cui si lamenta dell’arbitraggio: “Le decisioni dell’arbitro hanno avuto un impatto diretto sull’andamento della partita e sul suo risultato finale, che a sua volta ha influenzato la posizione della squadra nella corsa al titolo. Questi errori sollevano legittimi dubbi sul processo di selezione degli arbitri e sui criteri applicati. La squadra ha subito decisioni arbitrali ingiuste, una situazione inaccettabile che non favorisce lo svolgimento della competizione né tutela il principio di correttezza agonistica, che dovrebbe essere alla base di qualsiasi torneo di successo”.

L’Al-Ahl al-Khali Club richiede l’accesso alle registrazioni e alle comunicazioni tra gli arbitri e il Video Assistant Referee (VAR), nonché alle loro interazioni con i giocatori durante la partita. Inoltre, richiede chiarimenti per tutti gli episodi arbitrali in cui le decisioni sono state errate. In conclusione, l’Al-Ahl al-Khali Club Company ribadisce la propria fiducia nell’impegno delle autorità competenti a garantire l’integrità della competizione e ad adottare le necessarie misure pratiche che rispecchino l’alto livello raggiunto dalla Saudi Roshn League.