Inzaghi, prima gioia araba aspettando la sfida a Ronaldo: Theo regala la King Cup all’Al Hilal

I giochi in Arabia sono quasi fatti con l’Al Nassr di Ronaldo sempre più vicina al titolo in Saudi League. Ma la prima gioia araba di Simone Inzaghi arriva in Coppa. L’Al Hilal conquista la dodicesima King Cup grazie al successo in rimonta per 2-1 contro l’Al Kholood nella finale disputata al King Abdullah Sports City. Per l’ex tecnico dell’Inter si tratta del decimo trofeo della carriera da allenatore, dopo i successi ottenuti in Italia con Inter e Lazio.
- Partenza shock: Al Kholood avanti subito
- Theo Hernandez decisivo
- Vittoria in coppa ed assalto finale all'Al Nassr di Ronaldo
Partenza shock: Al Kholood avanti subito
La sfida si mette immediatamente in salita per l’Al Hilal. Dopo appena quattro minuti, Ramiro Enrique sfrutta l’assist di Hattan Bahebri e firma il vantaggio dell’Al Kholood, facendo esplodere lo stadio di Gedda.
La squadra di Inzaghi fatica inizialmente a trovare sbocchi sulle corsie laterali, elemento tattico fondamentale del suo gioco. Nonostante il predominio nel possesso, le occasioni create sono comunque poche e la sensazione è quella di una squadra meno brillante del solito.
Theo Hernandez decisivo
A cambiare l’inerzia del match è Malcom. Il brasiliano inventa l’azione dell’1-1 con una giocata individuale che libera Nasser Al-Dawsari davanti alla porta: il centrocampista non sbaglia e ristabilisce la parità. Da quel momento l’Al Hilal aumenta la pressione offensiva. Karim Benzema sfiora il gol in due occasioni, ma decide poi di lasciare il segno da rifinitore.
L’azione che decide la finale nasce da due recuperi consecutivi di Sergej Milinković-Savić. Benzema riceve al limite dell’area e con un tocco raffinato serve in profondità Theo Hernández, che attacca lo spazio e supera il portiere Cozzani con una conclusione precisa. Il terzino francese disputa una partita di altissimo livello, confermandosi uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale.
Vittoria in coppa ed assalto finale all’Al Nassr di Ronaldo
Nella ripresa l’Al Kholood prova a reagire, ma il centrocampo dell’Al Hilal prende progressivamente il controllo della partita grazie alla qualità di Milinković-Savić e Rúben Neves. Benzema arretra spesso per cucire il gioco, lasciando maggiore libertà offensiva a Malcom. Nel finale, però, la squadra di Inzaghi deve stringere i denti: l’Al Kholood sfiora il pareggio con due conclusioni dalla distanza e l’Al Hilal spreca anche l’occasione per chiudere definitivamente la gara.
Al triplice fischio esplode la festa: Inzaghi conquista il suo primo titolo in Arabia Saudita, mentre Benzema si conferma ancora una volta il leader assoluto della squadra. Per l’Al Hilal resterà ora decisivo in campionato solo lo scontro diretto con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: in caso di vittoria di Inzaghi la classifica potrebbe ribaltarsi con anche una gara in meno da recuperare per la squadra del tecnico italiano in Saudi League.