L’ombra di Inzaghi sui tecnici delle big di Serie A: l’agente annuncia quando tornerà in Italia

L’agente Pastorello ha fatto il punto della situazione con l’Al Hilal, ribadendo che molto presto l’ex allenatore dell’Inter lascerà l’Arabia Saudita

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Simone Inzaghi resta in Arabia Saudita, per ora. Parola di Federico Pastorello, agente dell’ex tecnico dell’Inter che ha annunciato quando il suo assistito lascerà l’Al Hilal per fare ritorno in Italia: i colleghi delle big di serie A sono avvisati.

Simone Inzaghi resta all’Al Hilal

Il nome di Simone Inzaghi è stato accostato senza troppa convinzione al Napoli del post Conte e ancor più timidamente al Milan post Allegri. La verità è che, almeno per ora, l’ex tecnico dell’Inter non ha intenzione di muoversi dall’Arabia Saudita: Inzaghi ha intenzione di rispettare il secondo anno del contratto biennale firmato nel giugno 2025 con l’Al Hilal, club con il quale è riuscito a conquistare la King’s Cup, ma ha fallito la scalata alla Saudi Pro League. In campionato, infatti, il team di Inzaghi si è classificato al 2° posto, a 2 punti di distanza dai campioni dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

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L’annuncio dell’agente

A parlare delle intenzioni di Inzaghi è stato l’agente Federico Pastorello, che ai microfoni di Sky Sport ha dribblato la domanda sui presunti contatti con le squadre italiane (“Simone ha tantissimi estimatori”) per poi annunciare che il suo assistito non si muoverà dall’Arabia Saudita.

“Lui ha questo contratto importante con l’Al-Hilal, ha fatto una parte del lavoro, è l’unica squadra imbattuta al mondo – ha dichiarato l’agente di Inzaghi – ha vinto comunque una competizione che è la King’s Cup ed è arrivato secondo con un punteggio di 9 punti superiore alla stagione precedente. Bisogna anche dare onore all’Al-Nassr”.

Inzaghi: quando tornerà in Italia

Pastorello ha anche chiarito che Inzaghi non ha dimenticato la serie A, anzi che una volta chiusa la parentesi all’Al Hilal – e terminato il ricchissimo contratto da 26 milioni di euro annui – il tecnico piacentino farà le valigie per tornare ad allenare in Italia. “Ora la missione non è completata – ha concluso l’agente di Inzaghi – c’è un secondo anno e lo vuole fare nella maniera più assoluta. Programmi su di lui a breve termine non ne vedo, dopo di che tornerà sicuramente in Italia”.

Avvisati i colleghi della serie A

L’annuncio dato dall’agente di Inzaghi non passerà inosservato tra i colleghi della serie A: nel 2027, infatti, l’ex Inter punterà di certo alla panchina di una big. A parte Cristian Chivu – difficile immaginare un ritorno del piacentino sulla panchina nerazzurra – tutti gli allenatori delle squadre che puntano quantomeno alla zona Champions League sono dunque avvisati: se non centrassero l’obiettivo della stagione 2026/27 i loro club avrebbero a disposizione l’opzione Inzaghi, un tecnico esperto e affidabile, pronto a dimostrare di essere ancora in grado di vincere in Italia.