Simone Inzaghi e la Lazio dovranno fare a meno di Ciro Immobile per la sfida in programma giovedì sera contro l’Empoli.

Nell’allenamento di rifinitura, l’attaccante di Torre Annunziata non è sceso in campo con i compagni di squadra e questo fa pensare che non venga convocato dal tecnico biancoceleste.

Presente all’allenamento, invece, Luis Alberto, che si candida a una maglia da titolare contro la formazione di Iachini.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 21:20