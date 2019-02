Inzaghi: "Soddisfatto da chi è andato in campo"

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro l’Empoli e il quarto posto in classifica provvisorio.

Ai microfoni si Sky Sport, il tecnico della Lazio ha dichiarato: “Il primo tempo lo abbiamo giocato bene, forse sarebbe servito fare un gol in più. Nella ripresa abbiamo perso un po’ di lucidità. Non ricordo parate di Strakosha. Siamo stati bravi a soffrire ma non abbiamo concesso occasioni. Avevamo un po’ di acciaccati, anche nell’intervallo, ma sono soddisfatto delle risposte che ho ricevuto da chi è andato in campo”.

“Caicedo ci ha regalato sei punti nelle ultime due partite. L’anno scorso riceveva qualche critica a mio parere ingiusta. E’ un professionista esemplare. L’anno scorso questo tipo di partita l’avremmo vinta in maniera più larga. I molti errori tecnici? Sono rischi che dobbiamo correre se vogliamo tenere il pallino del gioco. Sul recupero di Immobile? Penso che ci sia contro il Siviglia – ha concluso Inzaghi – anche Luis Alberto. Dovremo valutare Milinkovic, che ha chiesto il cambio come Caicedo. Correa ha giocato con una fasciatura abbondante”.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 23:30