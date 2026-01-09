Inzaghi, sorpasso e fuga su Cristiano Ronaldo: l'Al Hilal ora è primo a +4 sull'Al Nassr al secondo ko di fila

Rischia di continua la maledizione saudita per Cr7 che non ha mai vinto il campionato: segna ancora, tocca quota 958, ma arriva un'altra sconfitta

Dopo il sorpasso in vetta ecco la fuga: Simone Inzaghi ingrana la marcia e continua la sua corsa inarrestabile nel campionato saudita stacccando Cristiano Ronaldo che con il suo Al Nassr rimedia il secondo ko di fila dopo l’impressionante inizio di stagione con dieci vittorie consecutive. L’Al Hilal dell’ex tecnico dell’Inter ha liquidato l’Al Hazem , squadra di metà classifica, per 3-0 nonostante alcune assenze chiave nell’undici titolare ed ora è primo a +4 dal club di Cr7.

Ruben Neves l’uomo in più di Inzaghi

Inzaghi ha trovato un altro protagonista importante per proseguire la marcia verso il titolo: si tratta di Ruben Neves. Il portoghese ha fornito un assist per il gol di apertura di Milinkovic-Savic e ha segnato a inizio ripresa, raggiungendo quota quattro gol in questa stagione, secondo solo a Darwin e Marcos Leonardo e Theo Hernández .

La maledizione di Ronaldo

La Saudi League sembra davvero un campionato stregato per Cristiano Ronaldo che non ha ancora vinto un titolo con l’Al Nassr. Questa stagione di campionato sembrava l’occasione perfetta per interrompere la striscia negativa ma le ultime gare sono state un fallimento: solo un punto su nove possibili, un trend negativo che è costato loro il primo posto. Hanno pareggiato con l’Ettifaq (2-2), perso contro l’Al Ahli (3-2) e ora sono caduti di nuovo contro l’ Al Qadsiah (1-2), squadra di cui Nacho Fernández era titolare e capitano. Passato in vantaggio con Quiñones, l’Al Qadsiah ha raddoppiato con Nández bravo a capitalizza un rimbalzo lasciato in area da Al Aqidi dopo un bel tiro di Retegui.

Ronaldo ha accorciato le distanze all’82’ su rigore ma il risultato non è più cambiato nonostante gli 11 minuti di recupero (durante i quali Cristiano ha chiesto un altro rigore. Il gol porta Cr7 al primo posto nella classifica cannonieri della Saudi Pro League con 14 gol, uno in più del suo compagno di squadra João Félix, e a quota 958 in carriera.