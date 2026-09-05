Inzaghi sorride, ha ritrovato il suo totem: l'Al Hilal vince il derby con l'Al-Shabab ed è primo a punteggio pieno

Milinkovic-Savic trascina la squadra dell'ex allenatore dell'Inter che si impone per 2-0, debutto per il brasiliano Martinelli che ha preso il posto di Benzema

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Se davvero questo sarà l’ultimo anno in Arabia per Simone Inzaghi, che sogna di allenare in Premier in futuro, non c’è però dubbio che il tecnico piacentino abbia forti motivazioni e prima di salutare la Saudi League vuol vincere il campionato. Se il buongiorno si vede dal mattino la strada intrapresa è sicuramente quella giusta: 5 vittorie su 5 partite e primato a punteggio pieno dopo il successo per 2-0 del suo Al-Hilal sui padroni di casa dell’Al-Shabab nel derby di Riyadh davanti a 12.160 spettatori.

Inzaghi ritrova il miglior Milinkovic-Savic

Quando era alla Lazio era il totem di Inzaghi, il faro illuminante, e ieri Milinkovic-Savic ha brillato come ai bei tempi. Suo il gol che ha sbloccato la gara al 53′ ma nel complesso tutta la prova è stata da applausi. L’Al-Hilal affronterà ora Neom lunedì 7 settembre, mentre Al-Shabab incontrerà Al-Kholoud mercoledì 9 settembre.

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Si vede anche Summerville, il pupillo di Gasperini

Nei primi minuti si è assistito ad una gara equilibrata: il belga Carrasco ha minacciato la porta dell’Al-Hilal con un tiro rasoterra parato dal portiere marocchino Yassine Bounou, prima che l’Al-Hilal rispondesse con un tentativo concluso dall’inglese Watkins con un tiro deviato in calcio d’angolo dal portiere dell’Al-Shabab. Al 9′ il vecchio pallino di Gasperini, che lo voleva alla Roma, Summerville, ha sfiorato il gol.

Il debutto di Martinelli

Dopo un palo di Kanno su assist di Milinkovic-Savic è stato proprio l’ex Lazio a segnare, ribadendo in rete un cross rasoterra del compagno Mohamed Mahzari. Da segnalare il buon debutto del brasiliano Gabriel Martinelli (che ha preso il posto di Benzema) che si è dimostrato pericoloso sulla fascia destra dopo essere entrato in campo a partita in corso. La gara si è chiusa all’83’ quando l’Al Hilal ha ottenuto un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di un difensore dell’Al Shabab all’interno dell’area di rigore. Ruben Neves dal dischetto ha fissato il 2-0 finale.