Inzaghi sta con l'arbitro: "Recupero giusto"

L'ottava meraviglia consecutiva proietta la Lazio in zona scudetto. A Cagliari i biancocelesti ottengono il successo di fila numero 8 e tanto basta per spingersi a -3 dalla coppia di testa Inter e Juventus.

Al termine della gara giocata in Sardegna Simone Inzaghi dribbla comunque l'argomento, preferendo concentrarsi sull'impresa compiuta dai suoi e poi spegnendo le polemiche del Cagliari relative ai minuti di recupero: “Abbiamo fatto qualcosa di importante, 8 vittorie di fila non vengono per caso. Devo dare meriti ai ragazzi, che sono rimasti in partita per tutta la gara. Il Cagliari è una squadra pericolosa, ma la mia squadra ha controllato la gara. Il recupero? Credo che ci stiano tutti, con i 5 sanitari in campo e le sostituzioni. Abbiamo segnato al 97'27'', penso che sia stato applicato il regolamento alla lettera e credo che la vittoria sia meritata".

Lazio sottotono nel primo tempo, poi decisivi i cambi: "Potevamo far meglio, se avessimo segnato subito con Immobile forse la partita sarebbe potuta cambiare, ma alla fine abbiamo tenuto sempre il gioco facendo spendere tanto al Cagliari. Su Caicedo sanno tutti quanti come la penso: in tanti mi dicevano che dopo il primo anno non fosse adatto al mio gioco. Io invece ho insistito affinché restasse, il suo problema è che davanti gioca Immobile: è un ottimo ragazzo e un ottimo giocatore".

SPORTAL.IT | 17-12-2019 00:13