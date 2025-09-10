Inzaghi tenta l’ultimo scippo alla serie A: l’Al-Hilal all’assalto di Castro del Bologna

L’ex tecnico dell’Inter ha chiesto al club saudita un altro rinforzo in attacco, ma non sarà facile convincere i rossoblù a lasciar andare l’argentino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un ultimo colpo dalla serie A prima che chiuda il mercato saudita: questa la richiesta di Simone Inzaghi all’Al-Hilal, che a poche ore dalla conclusione della finestra estiva del calciomercato sta provando a prendere Santiago Castro dal Bologna.

Al-Hilal, Inzaghi vuole anche Castro

Simone Inzaghi vuole portare un altro talento dalla serie A in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’ex allenatore dell’Inter ha chiesto all’Al-Hilal di mettere a segno un ultimo colpo in campagna acquisti, prima della chiusura ufficiale del calciomercato saudita, prevista nella notte tra l’11 e il 12 settembre. Il nome indicato da Inzaghi corrisponde a quello di Santiago Castro, 20enne centravanti che ha chiuso la scorsa stagione col Bologna – la sua prima in Italia – con 10 reti e 8 assist all’attivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inzaghi innamorato di Castro, il piccolo Lautaro

Inzaghi si era fortemente interessato a Castro anche ai tempi dell’Inter: il giovane argentino veniva infatti considerato l’alternativa ideale a Lautaro Martinez, attaccante con il quale condivide non solo la nazionalità. Castro è infatti molto abile nel gioco spalle alla porta, ha buon feeling con il gol – anche se può i margini di crescita sono enormi sotto questo punto di vista – ed è un lottatore, proprio come il Toro.

Strapparlo al Bologna, però, non sarà facile e non solo perché Castro ha un contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione attorno ai 40 milioni di euro: dopo l’infortunio di Ciro Immobile, cedere l’argentino significherebbe infatti lasciare il tecnico Vincenzo Italiano con il solo Dallinga come attaccante centrale.

Il mercato dell’Al-Hilal

Vedremo se l’Al-Hilal deciderà di fare un ultimo sforzo per accontentare il suo allenatore e aggiungere Castro a un attacco che questa estate si è già rafforzato con l’arrivo dell’ex Liverpool Darwin Nuñez, il cui cartellino è stato pagato ben 53 milioni di euro. Insieme all’ex Milan Theo Hernandez, l’uruguaiano è stato il pezzo pregiato del mercato dell’Al-Hilal che nella campagna acquisti estiva ha già investito ben 101 milioni di euro.