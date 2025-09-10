Inzaghi tenta l’ultimo scippo alla serie A: l’Al-Hilal all’assalto di Castro del Bologna

Un ultimo colpo dalla serie A prima che chiuda il mercato saudita: questa la richiesta di Simone Inzaghi all’Al-Hilal, che a poche ore dalla conclusione della finestra estiva del calciomercato sta provando a prendere Santiago Castro dal Bologna.
- Al-Hilal, Inzaghi vuole anche Castro
- Inzaghi innamorato di Castro, il piccolo Lautaro
- Il mercato dell’Al-Hilal
Al-Hilal, Inzaghi vuole anche Castro
Simone Inzaghi vuole portare un altro talento dalla serie A in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’ex allenatore dell’Inter ha chiesto all’Al-Hilal di mettere a segno un ultimo colpo in campagna acquisti, prima della chiusura ufficiale del calciomercato saudita, prevista nella notte tra l’11 e il 12 settembre. Il nome indicato da Inzaghi corrisponde a quello di Santiago Castro, 20enne centravanti che ha chiuso la scorsa stagione col Bologna – la sua prima in Italia – con 10 reti e 8 assist all’attivo.
Inzaghi innamorato di Castro, il piccolo Lautaro
Inzaghi si era fortemente interessato a Castro anche ai tempi dell’Inter: il giovane argentino veniva infatti considerato l’alternativa ideale a Lautaro Martinez, attaccante con il quale condivide non solo la nazionalità. Castro è infatti molto abile nel gioco spalle alla porta, ha buon feeling con il gol – anche se può i margini di crescita sono enormi sotto questo punto di vista – ed è un lottatore, proprio come il Toro.
Strapparlo al Bologna, però, non sarà facile e non solo perché Castro ha un contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione attorno ai 40 milioni di euro: dopo l’infortunio di Ciro Immobile, cedere l’argentino significherebbe infatti lasciare il tecnico Vincenzo Italiano con il solo Dallinga come attaccante centrale.
Il mercato dell’Al-Hilal
Vedremo se l’Al-Hilal deciderà di fare un ultimo sforzo per accontentare il suo allenatore e aggiungere Castro a un attacco che questa estate si è già rafforzato con l’arrivo dell’ex Liverpool Darwin Nuñez, il cui cartellino è stato pagato ben 53 milioni di euro. Insieme all’ex Milan Theo Hernandez, l’uruguaiano è stato il pezzo pregiato del mercato dell’Al-Hilal che nella campagna acquisti estiva ha già investito ben 101 milioni di euro.