Inzaghi tiene de Vrij sulle spine

Oltre che con gli arbitri, poco fortunati in stagione con la Lazio, e con la Var, mai amata, Simone Inzaghi ha buoni motivi per prendersela pure con il calendario. Andare a Crotone alla penultima giornata e poi chiudere affrontando l’Inter, rivale diretta per il quarto posto, non è il massimo della vita.

Il tecnico biancoceleste ne ha parlato ricevendo il premio Aics 'Beppe Viola' per la Cultura Sportiva al Foro Italico: “Sarebbe stato meglio affrontare qualsiasi altra squadra, ma il destino ha voluto questo: lo faremo nel migliore dei modi, con tanto sacrificio ce la possiamo fare. Peccato non avere chiuso il discorso a Crotone, c’era la possibilità di farlo, ma abbiamo incontrato una squadra con forti motivazioni".

“Per noi sarebbe importante, un traguardo inaspettato a inizio campionato, ma meritato, anche se la nostra stagione sarebbe comunque straordinaria” ha aggiunto l'allenatore biancoceleste, prima di soffermarsi sul tema della settimana, la presenza o meno da titolare di Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha già firmato il contratto che lo legherà all’Inter dalla prossima stagione, ma è stato tra i migliori a Crotone. Lo scontro diretto che vale una stagione potrebbe però vederlo dalla panchina. Inzaghi non si sbilancia: “Ci alleneremo tutta la settimana e deciderò il meglio per la squadra. De Vrij è un ottimo giocatore e professionista, se domenica dovesse giocare lo farà nel migliore dei modi, onorando la maglia per i tifosi, per la società e per i compagni”.

SPORTAL.IT | 14-05-2018 19:25