Inzaghi: "Una grande occasione per molti"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in vista della partita contro il Rennes non usa mezzi giri di parole: "Domani per noi è una finale perché veniamo dalla sconfitta in Romania. Solitamente affrontiamo le finali nel modo giusto. Ho messo in guardia i ragazzi, è fondamentale fare punti contro una squadra forte e organizzata".

Sui nuovi: "Sono soddisfatto di loro, ne ho parlato. Lazzari si è inserito subito. Ora si sta alternando con Marusic ma sono estremamente contento di Manuel. Vavro, Jony e Adekanye vengono da un altro paese, parlano un'altra lingua. Sono ragazzi volenterosi, ma che hanno bisogno di un apprendimento: ora devono accelerare il loro processo di inserimento. Penso che domani per qualcuno di loro sarà un'ottima occasione".

SPORTAL.IT | 02-10-2019 15:40