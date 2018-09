Inzaghi, vogliamo azzerare gap con Roma

(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Se abbiamo colmato il gap con la Roma rispetto alla scorsa stagione? Sulla carta è rimasto, ma noi vogliamo azzerarlo”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby con la Roma in programma domani allo stadio Olimpico.

“Sono convinto della mia Lazio – ha aggiunto – in estate abbiamo inserito giocatori importanti che ci danno la possibilità di cambiare. Chi potrà decidere il derby? Non è il singolo che vince questa partita, ma il gruppo”. Ultima chiosa sull’arbitro Rocchi: “Per queste partite è una garanzia – le parole di Inzaghi – ha arbitrato già tanti altri derby e aiuterà a far sì che lo spettacolo sia addirittura migliore”.

ANSA | 28-09-2018 15:02