"Io razzista? ": la risposta di Di Francesco

Federico Di Francesco mette i puntini sulle 'i'. "Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!".

L'attaccante del Sassuolo ha deciso di commentare le voci secondo cui a scatenare l'inconsulta reazione di Douglas Costa durante il match di domenica tra la Juventus e i neroverdi sarebbero stati degli insulti razzisti da lui rivolti al brasiliano.

Sul profilo twitter del club di Squinzi Di Francesco si è detto "profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali. Tutto questo è offensivo e denigratorio".

"Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto… ma poco male…chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato". Il centrocampista offensivo della Juventus Douglas Costa, sul proprio profilo Instagram, rispondendo a una tifosa, era tornato sullo sputo in faccia a Federico Di Francesco, nei minuti finali della partita vinta 2-1 dalla compagine bianconera contro il Sassuolo domenica all’Allianz Stadium: una sconcertante reazione che gli è costata l'espulsione, grazie all’intervento del Var.

La Procura federale ha chiesto la prova tv nei confronti dell’ex calciatore del Bayern Monaco. La sentenza è attesa per martedì e pare improbabile che il club bianconero, qualunque sia la decisone del Giudice sportivo, possa presentare ricorso. Sui social, tra l’altro, il popolo juventino si è spaccato sulla vicenda. Una minoranza ha anche chiesto la cessione del sudamericano, autore di un gesto considerato ‘non da Juventus’. Per Douglas Costa, che potrebbe essere schierato dal primo minuto in Champions League a Valencia, è comunque in arrivo una multa a molti zeri.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 13:45