Ionita, il Lecce prova a fare una nuova proposta

"Per me il nostro prossimo avversario è una squadra stellare, in pochi si possono permettere un centrocampo così". Così, un paio di mesi fa, Marco Mancosu parlava del Cagliari. E ora non è da escludere che possa tornare nella sua città e indossare il rossoblu.

Il Lecce, che è proprietario del suo cartellino, potrebbe infatti cederlo agli isolani (con un conguaglio di circa 1.5 milioni di euro) per arrivare ad Artur Ionita. Che però è stato definito incedibile.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 14:33