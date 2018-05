Ipotesi portoghese per De Paul

In estate le strade di Rodrigo De Paul e dell'Udinese potrebbero separarsi.

Il fantasista argentino, che indossa la casacca dei bianconeri dal 2016, è dato di ritorno nella Penisola Iberica, dove ha già giocato con il Valencia.

Stando alla stampa spagnola, però, più che una nuova esperienza nella Liga sembra possibile l'approdo in Portogallo: il classe 1994 piace e non poco al timoniere del Porto Sergio Conceiçao, che gli darebbe l'opportunità di cimentarsi anche in Champions League.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 14:20