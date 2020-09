Serie A, si va verso il rinvio di (almeno) una partita

Torna l’incubo Coronavirus in Serie A : dopo la conferma del focolaio al Genoa , con 14 tesserati positivi tra calciatori e membri dello staff, si teme non solo per il possibile rinvio di Genoa-Torino , ma anche per la prossima, importantissima partita del Napoli contro la Juventus di domenica sera. I partenopei, infatti, hanno affrontato proprio il Grifone nell’ultimo fine settimana della massima serie.

Secondo quanto riportato dalla ‘La Gazzetta dello Sport’, non esistono al momento disposizioni ufficiali relative al numero minimo di tesserati disponibili, causa Covid, per disputare una partita. In caso di richiesta da parte del Genoa , però, la sfida contro i granata potrebbe essere rinviata. Per il recupero si potrebbe individuare senza grossi problemi una sistemazione nel calendario, essendo entrambi i club non impegnati in Europa.

Ed è proprio per il rinvio che sembra spingere la dirigenza rossoblù: in un’intervista rilasciata al ‘Secolo XIX’, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha infatti dichiarato: “Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare “.

In casa Napoli c’è forte preoccupazione e si attende con ansia l’esito dei tamponi effettuati sui giocatori impegnati nel capoluogo ligure nella roboante vittoria di domenica scorsa: il dubbio è sugli inevitabili contatti ravvicinati durante i novanta minuti con possibili contagiati, anche se il Genoa, per motivi di privacy, non ha fornito i nomi dei positivi.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, Gattuso è stato subito avvertito dalla dirigenza: i giocatori svolgeranno regolare allenamento martedì pomeriggio in vista della supersfida contro la Juventus ma prima si sottoporranno a un primo ciclo di tamponi, il cui risultato arriverà mercoledì. Venerdì , poi, in programma un secondo ciclo.

Si attende dunque la convocazione del Consiglio di Lega , che dovrà prendere una decisione definitiva sia su Torino-Genoa sia sul vuoto normativo relativo al numero minimo di tesserati per affrontare un match.

OMNISPORT | 29-09-2020 12:01