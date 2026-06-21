L'Iran è ancora un caso, lo sfogo di Taremi e la protesta del ct: "Siamo discriminati"

Dai mancati visti per i componenti dello staff ai disagi da affrontare alla vigilia della partita con il Belgio di Rudi Garcia: presentato reclamo ufficiale alla FIFA

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il caso Iran continua a caratterizzare il Mondiale americano. Le restrizioni imposte agli iraniani dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stanno costringendo la nazionale di Amir Ghaleonei ad affrontare seri problemi logistico-organizzativi alla vigilia di ogni partita della fase a gironi. Questa sera, alle ore 21 italiane, la sfida contro il Belgio di Rudi Garcia, ma in settimana non sono certo mancati i disagi nel percorso di avvicinamento.

Caso Iran, Taremi: “Siamo esausti”

Sotto accusa l’organizzazione della FIFA di Gianni Infantino e dei Mondiali 2026. L’Iran non ci sta, a pochi passi da una partita che può valere tutto in chiave qualificazione. Oltre ad affrontare un avversario ostico come il Belgio di Lukaku e De Bruyne, la selezione del ct Ghaleonei convive tuttora con problematiche di natura organizzativa, che stanno incidendo non poco sulla preparazione delle gare. Il motivo? A causa del conflitto in Medio Oriente e delle tensioni geopolitiche che dividono Usa e Iran, il governo Trump si è rifiutato di ospitare la nazionale iraniana sul suolo statunitense, costringendola a spostare il proprio campo base dall’Arizona a Tijuana, uno stato messicano al confine con gli Stati Uniti, prima dell’inizio del torneo.

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Tensioni, problemi e ancora polemiche. E il primo ad alzare la voce, ancora una volta, è stato proprio l’ex Inter Taremi, capitano della sua nazionale: “Avevamo un allenamento programmato a Los Angeles mercoledì, ma siamo dovuti partire. Siamo esausti, è un disastro per la nostra preparazione. Non vogliamo che sembri una scusa; siamo sempre entusiasti quando arriva il giorno della partita e scendiamo in campo con grande entusiasmo”.

La protesta del ct dell’Iran: “Limitazioni che hanno reso tutto difficile”

A Los Angeles, come detto, andrà in scena il confronto tra Iran e Belgio, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Grande equilibrio nel gruppo F, completato da Nuova Zelanda ed Egitto, con tutte le nazionali a quota 1 dopo i due pareggi maturati all’esordio.

Dal campo alle tensioni extra-campo. Tutte le attenzioni si spostano ancora sulla situazione della nazionale iraniana, complice la protesta del ct Ghaleonei alla vigilia del match con i Diavoli Rossi. Taremi e compagni sono stati costretti a viaggiare nel giorno della partita, senza poter vivere una notte in ritiro nella città che ospiterà l’incontro odierno: “Non abbiamo presentato un reclamo formale, abbiamo solo espresso le nostre lamentele. Ci avevano promesso 24 ore prima di ogni partita, stavolta ce ne hanno date meno di 16. Abbiamo dovuto interrompere l’allenamento a metà – ha spiegato –. Queste limitazioni hanno reso tutto molto difficile”.

Viaggi logoranti ed energie mentali che vengono sprecate ancor prima di scendere in campo. Peraltro, tra i vari disagi riscontrati, ci sono anche i visti non concessi ad alcuni componenti dello staff dell’Iran: “Un simile comportamento non è adatto a un Mondiale. Non inviti una squadra per poi non accettare il suo staff di supporto – ha sottolineato il commissario tecnico -. Così fiacchi il morale e affatichi la testa della squadra. Soprattutto per quanto riguarda me, che vorrei concentrarmi su questioni tecniche e invece non ne ho avuto il tempo”.

E adesso, oltre a sperare che Infantino “mantenga la parola” rispetto alla possibilità di riavere accanto il suo staff e maggiore collaborazione sul fronte organizzativo, a Ghaleonei non resta che concentrarsi sul match contro la squadra di Garcia. Il tutto, contando solo sulle proprie forze. Anche perché, in un momento così delicato, messaggi di solidarietà non ne sono arrivati: “Nessuno mi ha chiamato. Non ci speravo, ma se fosse successo a un’altra squadra io avrei reagito”.

Iran, reclamo ufficiale alla FIFA

Intanto, la Federcalcio iraniana ha dato seguito alle lamentele e alle proteste dei propri tesserati, presentando un reclamo ufficiale alla FIFA di Gianni Infantino: “La Federazione calcistica iraniana – si legge – ritiene che queste restrizioni siano incompatibili con il principio di parità di condizioni per le squadre partecipanti e che possano compromettere la preparazione tecnica delle squadre. Di conseguenza, la Federazione, pur esprimendo la propria insoddisfazione per questa decisione, ha presentato la propria protesta alla FIFA attraverso i canali ufficiali”.