Iran al Mondiale: bandiere anti ayatollah, lo sfogo di Taremi: "Siamo al sicuro negli Usa?"

Con l'arrivo della nazionale iraniana in Nord America per il debutto Mondiale, si sono scatenate le proteste: la situazione e la reazione dei giocatori

Nel giorno dell’accordo ufficiale per la tregua e il cessate il fuoco, l’Iran ha fatto il suo ingresso negli Stati Uniti. La nazionale è stata costretta a scegliere Tijuana, in Messico, come campo base per questa spedizione a dir poco fuori dal normale. Gli USA hanno specificatamente detto che non volevano gli iraniani sul proprio suolo, e così è stato. Entreranno nel Paese solamente per le partite. Nella notte italiana ci sarà l’esordio contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, il primo impegno ufficiale dopo una vigilia molto tormentata e un avvicinamento non da meno.

Proteste prima di Iran-Nuova Zelanda: la rabbia degli irano-americani

Manhattan Beach è completamente militarizzata: lì alloggiano i giocatori della nazionale iraniana per questa partita e si vuole evitare qualsiasi tipo di problema. Ci si aspettano le proteste degli irano-americani, legati alla monarchia e nemici della Repubblica Islamica che governa oggi il Paese. D’altronde Los Angeles ha la più grande comunità di iraniani al mondo fuori da Teheran e dintorni, è il centro nevralgico della diaspora. Ci si aspetta circa 35mila persone alle proteste organizzate attorno al SoFi Stadium e nei dintorni dell’hotel dove alloggiano Taremi e compagni, tutti rigorosamente con in mano la bandiera proibita dagli ayatollah. A parlare della situazione è stato proprio il giocatore più rappresentativo di questa nazionale: “Noi giochiamo per tutti gli iraniani, sia quelli che vivono dentro il Paese sia fuori”, ha affermato in conferenza stampa.

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Taremi: “Ho percepito la tensione fin da quando sono arrivato”

L’ex attaccante dell’Inter, oggi al Olympiacos, non si è pero concentrato solamente sul suo Paese: “Non è stato solo l’Iran a essere colpito da questi problemi; anche altri, compresi gli arbitri, ne hanno risentito”. Basti ricordare la storia dell’arbitro somalo Omar Artan che è stato respinto all’ingresso negli Stati Uniti e non gli è stato permesso di arbitrare al Mondiale. “Ho percepito la tensione fin dal momento in cui sono arrivato, ovviamente non sto vivendo la stessa splendida esperienza delle precedenti Coppe del Mondo”.

Le immagini dei controlli serratissimi a parecchie selezioni appena atterrate negli Stati Uniti hanno fatto il giro del mondo, provocando sdegno. “Abbiamo avuto delle difficoltà, ma persino prima del nostro arrivo le persone non provavano lo stesso entusiasmo nell’attesa di un evento così”. Con le bombe sopra la testa, è normale tendere a dimenticarsi la grande festa che sarebbe dovuta essere questo Mondiale. “Questo tipo di tensione mina quella gioia e mina anche il messaggio che la Fifa e il nostro popolo vogliono trasmettere, cioè che il calcio porta pace. Questo è ciò che ho percepito… Spero che in futuro la situazione migliori per tutti i tifosi presenti al Mondiale, indipendentemente dalla squadra che sostengono”.

Il ct dell’Iran: “Preparazione non ideale, il ritiro è cambiato due volte”

Gli fa eco la voce del commissario tecnico dell’Iran Ghalenoei: “Sono molto felice di rappresentare la grande, orgogliosa e forte nazione dell’Iran. Spero che il calcio porti gioia e divertimento e che avvicini culture e nazioni. Spero che la Coppa del Mondo si svolga bene, nonostante i problemi di viaggio che abbiamo avuto. E mi auguro che non influenzino la qualità del nostro gioco”. Al ct gli è stato anche chiesto se si sentisse deluso dalla Fifa o dal governo degli Stati Uniti per quanto successo con il campo base per gli allenamenti: “Abbiamo avuto delle difficoltà e non abbiamo avuto abbastanza tempo per adattarci, ma so che i miei giocatori sono molto determinati a dimostrare il massimo livello”.

Le difficoltà avute sono parecchie, oltre al fatto che nessuno volesse giocare in amichevole contro gli iraniani, a differenza di tutte le altre nazionali che partecipano al Mondiale: “La nostra preparazione non è stata ideale, il nostro ritiro è stato cambiato due volte: inizialmente dovevamo andare negli Stati Uniti, poi ci siamo trasferiti in Messico. Anzi, desidero ringraziare il popolo messicano. Siamo abituati a trasformare le difficoltà in opportunità. Non pensiamo a nient’altro se non alla gioia che il calcio può portare”. Infine Ghalenoei ha parlato anche della situazione di Sardar Azmoun, escluso dai convocati per ragioni politiche e descritto come un “traditore” dai connazionali dopo una foto con il primo ministro degli Emirati Arabia Uniti, uno degli alleati di Trump in questa offensiva in Iran: “Ha fatto tanto per la selezione, ma ora non sta con noi, questo è il calcio, anche un campione come Neymar è stato escluso a lungo dalla sua selezione”.