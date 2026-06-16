Iran-Nuova Zelanda: bandiere proibite e fischi poi vince il calcio: quattro gol, palo di Taremi, follia di Crocombe

Finisce 2-2 a Los Angeles e nel gruppo G ora sono tutte a un punto, doppietta di Elijah Just ma gli iraniani sono stati bravi a rimontare due volte

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’era grande attesa a Miami per il debutto ai Mondiali dell’Iran dopo le mille polemiche che ne hanno accompagnato il cammino fin negli Usa, tra visti negati, divieto di soggiorno per più di 24 ore, cambio di campo base e contestazioni ma dopo una parentesi extrasportiva sugli spalti alla fine ha vinto lo sport: è finita 2-2 contro la Nuova Zelanda dopo una gara che per oltre un’ora è stata spettacolare con gli iraniani capaci di rimontare due volte i gol dello scatenato bomber neozelandese Elijah Just.

Fischi prima della partita

Tra le preoccupazioni maggiori della vigilia c’era quella di evitare l’ingresso allo stadio di striscioni e bandiere “politicizzate”: missione fallita. Al Los Angeles Stadium di Inglewood si sono viste le bandiere dell’Iran pre-rivoluzionario: quelle dell’opposizione agli ayatollah e ostili anche alla nazionale iraniana di oggi, accusata di connivenza con il regime. Aggirato il divieto della Fifa, che era stato sollecitato dalla stessa federazione di Teheran: per il massimo governo del calcio le bandiere con la luna e il sole erano da considerare tra i materiali politici proibiti dai regolamenti degli stadi. Alla fine quelle vietate erano in numero maggiore rispetto alle bandiere “regolari” e consentite della Repubblica Islamica, con Allah in mezzo. Quando l’Iran è sceso in campo per il riscaldamento ha ricevuto una accoglienza a metà: applausi misti a fischi.

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Spettacolo in campo

Poi però si è giocato ed è stato calcio vero, forse la partita più bella vista finora. Sette minuti ed è già gol, da una disattenzione difensiva dell’Iran nasce l’assist di Chris Wood per Elijah Just, che di destro batte Beiranvand. Il gol è arrivato nel momento migliore dell’Iran, smontandone le certezze per qualche minuto ma lo sbandamento è durato poco. Dopo un palo dell’ex Inter Taremi, capace di una cavalcata di 50 metri palla al piede prima del bolide che ha centrato il legno. Una follia di Crocombe, portiere dei Kiwi, stava per regalare il pari: il n.1 della Nuova Zelanda prima sbaglia i tempi dell’uscita e dopo regala palla a Ghoddos, ma il giocatore dell’Iran tira alto a porta vuota.

Il gol annullato

Al 32′ però i “Principi di Persia” hanno sfruttato la loro migliore occasione con l’attaccante Ramin Rezaeian, bravo ad avventarsi sulla ribattuta del tiro di Moghanlo, per pareggiare. Prima del riposo segna ed esulta Ali Nemati ma la rete viene annullata per fuorigioco. Anche il secondo tempo è iniziato a ritmi frenetici, con l’Iran alla ricerca del secondo gol con Mehdi Taremi, che pochi secondi dopo ha calciato alto sopra la traversa. A segnare però è ancora la Nuova Zelanda: passaggio di prima intenzione di Wood per Elijah Just, che realizza la doppetta.

L’entusiasmo dei tifosi

Il grido “Iran Iran” di quasi tutto il SoFi si è alzato immediatamente, per dare coraggio alla squadra asiatica che non si è arresa e ha continuato a cercare il gol. Che è arrivato al 64′ e che ancora una volta ha visto protagonista Ramin Rezaeian. Il terzino ha crossato per Mohammed Mohebi , che di testa ha insaccato indisturbato, portando il risultato sul 2-2 e scatenando l’euforia iraniana. chi aveva in mente di continuare a contestare è stato coperto dall’entusiasmo collettivo.

La partita non ha mai perso intensità e ha offerto una lezione alle migliori squadre del Mondiale . L’Iran ha continuato a provarci con Mehdi Taremi, che al 79° minuto ha colpito di testa mandando il pallone di poco a lato. Finisce 2-2 a Los Angeles, ma entrambe le squadre hanno dimostrato che, anche senza stelle di livello mondiale, si può offrire uno spettacolo calcistico degno di un Mondiale. Nel girone G ora sono tutte a un punto dopo il pareggio anche tra Belgio ed Egitto.