Iran, problemi alla frontiera: l’ex Inter Taremi bloccato in aeroporto. Infantino: “Voi più forti di tutto”

La nazionale iraniana costretta a fare i conti con ostacoli logistici e burocratici: cosa è successo dopo la partita contro la Nuova Zelanda che si è giocata a Los Angeles

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L’avventura dell’Iran al Mondiale 2026 non si sta giocando soltanto sul campo. Dopo il pareggio contro la Nuova Zelanda, la selezione asiatica ha dovuto affrontare nuove difficoltà burocratiche durante il trasferimento dagli Stati Uniti al Messico. Alcuni giocatori sono stati infatti trattenuti più a lungo del previsto ai controlli aeroportuali, provocando ritardi nell’intera spedizione. Una situazione che si inserisce in un contesto già particolarmente delicato per la squadra iraniana. Nel frattempo, il presidente FIFA Gianni Infantino ha voluto manifestare personalmente la propria vicinanza al gruppo.

Taremi fermato ai controlli in aeroporto

Tra i calciatori coinvolti nei disagi alla frontiera c’è stato anche Mehdi Taremi, ex attaccante dell’Inter e capitano della nazionale iraniana. Dopo la sfida disputata a Los Angeles, il centravanti è stato sottoposto a controlli supplementari insieme al compagno Saeed Al-Hawie. Le procedure hanno rallentato la partenza dell’intera delegazione diretta a Tijuana, sede del ritiro della squadra. Per diverse ore i due giocatori sono rimasti impegnati nelle formalità richieste dalle autorità aeroportuali. Solo successivamente la situazione è stata sbloccata consentendo loro di raggiungere il resto del gruppo.

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Il caso del visto scaduto complica i piani

Come se non bastasse, la federazione iraniana ha dovuto affrontare anche un problema legato alla documentazione di Mehdi Torabi. Il calciatore disponeva infatti di un visto valido per un solo ingresso negli Stati Uniti. Dopo aver lasciato il Paese al termine della partita contro la Nuova Zelanda, il documento ha perso automaticamente validità. Una circostanza che rischia di creare ulteriori difficoltà logistiche in vista delle prossime gare del torneo. La federazione si è immediatamente attivata per ottenere un nuovo permesso e garantire la presenza del giocatore nelle prossime trasferte.

Un Mondiale tra viaggi e ostacoli organizzativi

L’Iran sta vivendo una Coppa del Mondo particolarmente complessa dal punto di vista organizzativo. A causa delle difficoltà diplomatiche e delle restrizioni amministrative, la nazionale è stata costretta a stabilire il proprio quartier generale in Messico anziché negli Stati Uniti. Questa scelta obbliga la squadra a continui spostamenti tra i due Paesi per disputare le partite del girone. Anche parte della delegazione avrebbe incontrato problemi nell’ottenere i documenti necessari per partecipare al torneo. Un contesto che inevitabilmente rende più complicata la preparazione delle gare.

Infantino incoraggia la squadra iraniana

Dopo il pareggio contro la Nuova Zelanda, Gianni Infantino ha fatto visita ai giocatori iraniani negli spogliatoi per lanciare un messaggio di sostegno. Il presidente della FIFA ha riconosciuto le difficoltà affrontate dalla squadra, sottolineando però la forza e la resilienza dimostrate dal gruppo. Secondo Infantino, la nazionale iraniana sta trasmettendo un messaggio importante al mondo attraverso il proprio comportamento e le proprie prestazioni. Le sue parole sono state accolte con applausi da giocatori e staff tecnico. Un gesto simbolico che ha contribuito a rafforzare il morale della squadra in un momento particolarmente delicato.

Taremi chiede risposte concrete

Lo stesso Mehdi Taremi ha commentato l’incontro con il numero uno della FIFA, spiegando che alcune problematiche erano già state portate all’attenzione delle istituzioni calcistiche. L’attaccante ha riconosciuto la disponibilità mostrata da Infantino, evidenziando però che restano questioni pratiche ancora da risolvere. Le difficoltà burocratiche e logistiche continuano infatti a rappresentare un ostacolo significativo per il cammino dell’Iran nel torneo. La speranza della federazione è che la situazione possa normalizzarsi nelle prossime settimane. Nel frattempo la squadra prova a concentrarsi esclusivamente sugli impegni sportivi.