Iraq, Hussein: gol, autogol e una storia triste, il padre ucciso da Al Qaeda, il fratello risulta ancora disperso

Il bomber iracheno ha trascinato la Nazionale ai Mondiali ed ha segnato l'unica rete contro la Norvegia ma ha una vicenda familiare drammatica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In nazionale ha segnato 34 gol in 96 presenze, suo fu il gol che qualificò l’Iraq per le Olimpiadi di Rio 2016 e sue le reti che hanno garantito all’Iraq la qualificazione al secondo Mondiale della sua storia, il primo dal 1986. E Aymen Hussein si è confermato la stella dell’Iraq anche nella sera del debutto (sfortunato) contro la Nigeria.

Hussein, gol e autogol al debutto Mondiale

L’ attaccante dell’Al-Karma – che dietro la maglietta porta solo il nome Aymen – ha già lasciato il segno: ha segnato il gol del pareggio provvisorio nella sconfitta contro la Norvegia . Ha ricevuto un cross da Amir Al-Ammari e ha insaccato di testa, un suo marchio di fabbrica. Gioia a metà, però, sia per il ko sia perché ha finito per deviare nella propria porta il gol del 4-1 per i “Vichinghi”.

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I suoi gol contro la Bolivia nei playoff e contro la Norvegia ai Mondiali avevano già regalato sorrisi a milioni di persone nelle strade di Baghdad, Bassora, Erbil, Mosul, Najaf e Karbala . Tuttavia, la sua storia è davvero tragica. Hussein è cresciuto in un distretto controllato dall’ISIS che, tra il 2014 e il 2017 , è stato preso di mira dalla Coalizione internazionale contro lo Stato Islamico in Iraq e Siria . Gli attacchi agli oleodotti e gli attentati con autobombe compiuti dai sostenitori di Saddam Hussein erano all’ordine del giorno nella sua vita.

L’assassinio del padre

Suo padre, un ufficiale dell’esercito iracheno, è stato ucciso da Al Qaeda – come si legge su Marca – durante un attentato a Baghdad nel 2008. È arrivato in ospedale già morto, colpito al petto. Da tempo riceveva minacce dagli islamisti, ma aveva sempre creduto di essere al sicuro. Il dramma continuò: suo fratello, un agente di polizia locale, fu rapito dalla sua stessa casa e, secondo la sua biografia su Wikipedia, “non si sa ancora dove si trovi”. Meno di un’ora dopo il rapimento, la sua casa fu bombardata e rasa al suolo. “Nessuno sa davvero esattamente cosa gli sia successo. Non è la prima storia nella mia famiglia e probabilmente non sarà l’ultima”, ha dichiarato rassegnato all’Associated Press.

La fuga a Kirkuk

La famiglia di Aymen Hussein dovette fuggire a Kirkuk nel 2014, diventando rifugiati. Nel frattempo, lui continuò a inseguire il suo sogno. “Se smettessi di giocare a calcio, non cambierei nulla. Non riavrei indietro niente di ciò che ho perso. Anzi, ringrazio Dio per la mia situazione. Ho delle mura in casa . Molti iracheni sfollati vivono in tende.”