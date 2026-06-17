Iraq-Norvegia: Haaland risponde a Messi ma Leo è inarrivabile. Ecco cosa gli ha scritto

Successo per 4-1 degli scandinavi al debutto nel Mondiale, doppietta del Cyborg. a segno anche Hussein ed Ostigard, prima rete di un giocatore di A

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Messi chiama, Haaland risponde. Sul campo prima e sui social dopo. La sfida a distanza tra due dei più attesi protagonisti di questo Mondiale è partita. Dopo lla tripletta della Pulce all’Algeria, ecco la doppietta del Cyborg all’Iraq. La Norvegia debutta con un sonoro 4-1 e i riflettori subito si accendono sul bomber del Manchester City.

Il messaggio di Haaland

Ha segnato anche lui ed è stato il migliore in campo ma Haaland si è inchinato di fronte alla tripletta di Leo Messi per l’Argentina contro l’Algeria, che gli ha permesso di eguagliare il record di Miroslav Klose come miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali con 16 gol. “Messi è pazzo”, ha scritto Haaland ai suoi oltre 2,4 milioni di follower su Snapchat. “Sono senza parole, è incredibile. Cosa posso dire di Leo? Messi sarà per sempre il migliore della storia, sarà molto difficile per chiunque eguagliarlo”.

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Però Haaland ci ha provato, guidando una Norvegia che fa già paure alle big. Contro un Iraq coraggioso e audace , l’attaccante del Manchester City ha inciso il suo nome nella storia del suo paese con una doppietta in questa nuova competizione, coronando una partita in cui la Norvegia ha conquistato i primi tre punti con una vittoria per 4-1 sui Leoni della Mesopotamia. Adesso Erling è a quota 57 reti in 51 match con la sua nazionale: una media stratosferica.

L’Iraq spaventa la Norvegia

L’Iraq ha sorpreso tutti con il suo approccio iniziale contro la squadra nordica. L’alto pressing e una difesa compatta hanno fatto sì che la prima parte della gara fosse di marca araba ma poi è entrato in scena lui, Erling Haaland. L’attaccante del City ha segnato il primo gol della partita con un’azione in cui è arrivato sul secondo palo per concludere a rete e regalare alla Norvegia il primo gol nella competizione dopo 28 anni.

La commozione di Ostigard

Hussein ha zittito il pubblico nordico con un colpo di testa prodigioso per l’1-1 ma è stato un fuoco di paglia. Haaland – uno dei Paperoni di questo Mondiale per quanto vale e quanto guadagna – stavolta non come un cyborg ma come una bestia scatenata, ha segnato il secondo gol prima dell’intervallo. Nella ripresa è calata l’energia dell’Iraq e la Norvegia ha acquisito maggiore sicurezza. Ostigard, subentrato dalla panchina, ha spento ogni speranza degli avversari segnando di testa il primo gol di un giocatore di A in questi Mondiali appena 3′ dopo l’ingresso in campo. Il difensore ha esultato facendo la “A” di Aurora, la compagna e futura moglie che presto lo renderà papà.

Questione di giorni e arriverà il primo erede. In un podcast il giocatore del Genoa ha raccontato che difficlmente assisterà al parto. Se ci fosse un incastro di voli, allenamenti e giorni di riposo forse potrebbe anche farcela, ma ad ora non è previsto. “Mi dispiace – ha svelato al podcast Bakrommet -. Ma mi stanno accadendo due delle cose più importanti della vita, tutte insieme. Dovrò solo dirgli, un giorno, come mai papà non c’era. Risolveremo la situazione nel miglior modo possibile. Ma Succede”. Poi, poco prima del fischio finale, è arrivato il 4-1 un autogol dell’Iraq ad opera di Hussein, l’autore del gol del momentaneo pari.