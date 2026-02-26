La top model sul palco dell'Ariston sarà al fianco dei conduttori in una serata vedrà presenti anche Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Irina Shayk, all’ingresso in sala stampa per la conferenza odierna che precede di norma la serata, ha salutato in italiano precisando, poi, di non vantare alcuna competenza e affidandosi all’interprete. Eppure il suo carisma si è propagato senza limite apparente, in una mattinata segnata dal tema ascolti, specifiche di settore e interrogativi in merito a quel che ci attende. La luce di Irina Shayk, russa di nascita ma cittadina del mondo, è la medesima di sempre, di una carriera cresciuta sulle passerella di ogni angolo del pianeta, testimonial e immagine di campagne di brand celebri che l’hanno resa un volto riconoscibile. Una celebrità al quadrato, per via anche delle sue relazioni precedenti. Cristiano Ronaldo, con il quale ha vissuto una lunga relazione sentimentale prima di incontrare l’attore Bradley Cooper, dal quale ha avuto una figlia prima della loro separazione.

Irina Shayk a Sanremo 2026

Ieri sera, sul palco dell’Ariston si sono avvicendati Pilar Fogliati con Achille Lauro e Lillo in qualità di co-conduttori al fianco del duo Conti e Pausini. Hanno accolto le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida (due ori nel pattinaggio di velocità) e Lisa Vittozzi (oro nel biathlon la cui tuta finirà al Museo Olimpico), più gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli con la sua guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La terza serata, giovedì 26 febbraio, sarà la volta di Irina Shayk che verrà investita di un ruolo assolutamente inedito nella terza serata con i superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys e The Kolors.

La lunga storia con Cristiano Ronaldo

Nel passato della modella c’è uno dei protagonisti assoluti della scena calcistica mondiale, Cristiano Ronaldo. Una storia d’amore che affonda le sue origini quando entrambi erano all’apice delle rispettive carriere: le cronache narrano che nel 2010, i due si incontrarono per la prima volta sul set di una campagna pubblicitaria per Armani.

Cristiano era già CR7 e la top model aveva già conquistato le copertine più prestigiose, oltre alle passerelle. Un idillio per brand, sponsor e quel che entrambi erano capaci di smuovere. Una sorta di business love che, all’epoca, funzionava assai e bene.

La loro relazione è durata ben cinque anni, tra impegni reciproci, presunti tradimenti e fasi delicate quanto complicate che avrebbero minato la solidità di un rapporto che, secondo le indiscrezioni, si sarebbe rivelato insoddisfacente, molto distante dal clan Ronaldo costituito da sorelle, fratello e madre.

ANSA

Irina e Ronaldo agli inizi della loro storia

Le ragioni dell’addio

La definitiva frattura nella coppia si è consumata nel 2015, quando la distanza tra loro era tale da non poter arrivare ad altro epilogo: Irina non avrebbe preso parte alla festa per i 60 anni di Dolores, la mamma di Ronaldo, e avrebbe manifestato senza aggiungere spiegazioni segnali inequivocabili di allontanamento sui social e non solo.

Le presunte mancanze da parte del calciatore avrebbero indotto Irina ad allontanarsi, ammettendo poi presunti motivi di divergenza e la presenza, di altre figure tra loro stando a quel che sarebbe emerso poi.

L’incontro con Bradley Cooper

Pochi mesi dopo la fine del legame con Ronaldo, nella primavera del 2015, Irina ha intrapreso una nuova relazione con l’attore Bradley Cooper. Nel 2017, l’amore tra i due è stato coronato dalla nascita della loro unica figlia, Lea De Seine ma anche questo rapporto per Irina ha avuto la sua conclusione. Nonostante la nascita della bambina avesse fatto pensare a un matrimonio imminente, la coppia ha annunciato la separazione nel giugno del 2019, dopo quattro anni insieme. La rottura coincise con l’uscita nelle sale del film A Star Is Born, alimentando rumors (poi smentiti) sull’incontro artistico e sentimentale tra Cooper e Lady Gaga, protagonista femminile del film.

I flirt che hanno scatenato il gossip

Il loro rapporto, da genitori, risulta civile e nell’ottica di offrire la massima cura nei riguardi di Lea. Non vi sono annunci o storia ufficializzate di recente: Irina nel 2021 è stata avvicinata a Kanye West, avvistato con lei in Provenza subito dopo il divorzio da Kim Kardashian. Più recentemente, l’attenzione dei media si è spostata sulla frequentazione con la leggenda del football americano, Tom Brady ex marito della top brasiliana Gisele Bundchen.

I due avrebbero vissuto una breve frequentazione nel 2023, iniziata dopo un incontro in Sardegna, con un ritorno di fiamma a due anni di distanza. Irina, però, non ha mai desiderato condividere altro sulla sua sfera privata, godendosi la sua autonomia, la libertà conquistata e la gestione anche dell’amore.