Irlanda-Israele, tensione continua: il ct abbandona la conferenza dopo domande politiche e provocatorie

In vista del secondo match tra le due nazionali, dopo le forti polemiche della prima gara, due giornalisti israeliani accendono la miccia e si scatena il caos in sala stampa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cresce la tensione in vista del secondo atto tra Israele e Irlanda in Nations League. Dopo le polemiche nel primo match – quando i giocatori irlandesi hanno votato per indossare fasce nere al braccio in segno di lutto per le vittime civili del conflitto, abbassare la testa durante l’inno nazionale israeliano e non scambiarsi le bandiere con il secondo portiere Gavin Bazunu che ha proprio boicottato personalmente la partita per motivi etici, il commissario tecnico dell’Irlanda, Heimir Hallgrimsson, è stato costretto a interrompere anticipatamente la conferenza stampa dopo che i suoi giocatori sono stati accusati da un giornalista israeliano di aver usato un termine razzista per descrivere i giocatori di Israele.

Le domande provocatorie degli israeliani

Hallgrimsson è stato al centro di numerose domande relative alla partita, che andavano oltre le questioni calcistiche, ma gli addetti stampa irlandesi sono stati costretti a intervenire in difesa di Backa Topola dopo che gli era stato chiesto, apparentemente, di commentare l’incidente della Flydubai, un volo da Dubai a Tel Aviv dirottato a seguito di un presunto dirottamento da parte di un copilota con “idee estremiste”. «Cosa ne pensate delle persone che sostenete? La loro ideologia si basa sull’omicidio, proprio questa settimana uno di loro ha tentato di uccidere 100 passeggeri israeliani, 27 bambini. Bambini innocenti e migliaia di altre persone», è riuscito a dire il primo giornalista, prima di essere interrotto dal responsabile stampa irlandese Kieran Crowley.

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«Oggi ci concentriamo solo sulle questioni calcistiche», ha detto Crowley, prima che un secondo giornalista ponesse una domanda ben più provocatoria, affermando che i giocatori irlandesi avrebbero chiamato i loro colleghi israeliani “scimmie”, provocando un’immediata risposta da parte di Crowley, che ha dichiarato: “È completamente falso. È completamente falso”. L’addetto stampa poi ha tentato di strappare il microfono al giornalista, il quale ha insistito sul fatto che stava semplicemente facendo “il suo lavoro”, e gli ha detto “non puoi prenderlo.Non stanno mentendo», ha insistito il giornalista, mentre un rappresentante vicino a Hallgrimsson ha interrotto la conferenza stampa e ha invitato i media irlandesi a seguirlo per un incontro separato con i giornalisti.

«Hai appena detto una menzogna», ha detto al secondo giornalista, il quale ha continuato affermando di avere il diritto di porre la domanda durante la conferenza stampa pubblica.

Gli insulti razzisti

In precedenza, durante la conferenza stampa è stato confermato che la federazione irlandese (FAI) ha avviato un’indagine interna sulle accuse secondo cui il proprio giocatore Adam Idah sarebbe stato oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi israeliani durante la partita di andata. In seguito, Hallgrimsson ha descritto l’interruzione ai media irlandesi come un “attacco verbale”.

Le accuse di Salomon

I giocatori israeliani si erano precedentemente espressi contro i loro avversari, il capitano e stella del West Ham, Manor Solomon, ha affermato che l’Irlanda aveva “detto delle sciocchezze durante la partita. Se dicessi cosa penso di loro, probabilmente mi squalificarebbero per qualche partita, quindi preferisco non dire nulla. Ovviamente loro ci odiano e noi non li sopportiamo. Crediamo in noi stessi, so che possiamo farcela. So con chi sono qui, conosco i giocatori e la squadra, ne usciremo e ci prenderemo la rivincita. Cosa hanno fatto con l’inno? Non mi interessa, abbiamo un paese dieci volte migliore del loro, più forte, un paese straordinario con persone straordinarie.

«Siamo orgogliosi di indossare la maglia della nazionale e di essere israeliani. Siamo orgogliosi del nostro Paese e dei nostri soldati. Gli irlandesi possono fare tutti i loro trucchi. Noi siamo israeliani e amiamo il nostro Paese. E sarà sempre così.»

La partita di domenica si giocherà a porte chiuse in una piccola città serba, ma inizialmente era stata programmata a Dublino. La sede fu poi spostata in seguito alla crescente minaccia di boicottaggio e dopo che un’amichevole con il Qatar, disputata a maggio, fu interrotta due volte a causa del lancio in campo di palline da tennis con la bandiera palestinese