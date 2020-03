Ironia Biasin: Napoli che fai? Non ditelo a De Luca

Non si è raggiunta un’unità d’intesa sulla necessità di riprendere a breve gli allenamenti per le squadre di serie A, ogni presidente ragiona a modo suo e alla fine con ogni probabilità la Lega dovrà arrendersi alle singole scelte dei club, benché il presidente dell’Aic Damiano Tommasi continui a ribadire quanto sia pericoloso riprendere le attività.

I dissidenti fanno rumore

Tra chi non vuol proprio piegarsi all’idea di rimandare ad aprile la ripresa degli allenamenti ci sono soprattutto Lotito e De Laurentiis. Il Napoli ha annunciato che la ripresa a Castelvolturno è fissata per il 25 marzo, anche se con tutte le cautele del caso. Gli azzurri sosterranno una seduta mattutina mercoledì prossimo.

Che ne pensa il Governatore?

Una scelta che va in controtendenza con i vari decreti che sta emanando il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, tra i più energici a varare provvedimenti restrittivi.

L’ironia di Biasin

Da qui ecco l’ironia di Fabrizio Biasin. La firma di Libero su twitter posta la notizia del sito ufficiale dei partenopei, che annuncia la ripresa delle attività, e aggiunge: “Per l’amor del cielo cancellate prima che legga De Luca! Lo dico per voi, cancellate!”.

Tra il serio e il faceto

Arrivano reazioni di ogni tipo. In tanti sorridono: “Arriverà col lanciafiamme e l’esercito” o anche: “I carri armati gli manda !!!” mentre c’è chi ipotizza uno scontro tra duri: “De Luca Vs Ringhio“.

Fioccano i commenti: “Mi pare che neanche la Serie A sia d’accordo…quindi lanciafiamme per tutti”, oppure: “Mò voglio vedere De Luca sul campo a dire: “allora, cos’è sto casino…A casa dovete stare, daii tutti a casa!””.

Allenamento in quarantena

Infine c’è chi scrive: “Forse qui le cose non sono ancora chiare, ma prima o poi bisogna iniziare. Senza vaccino ci sarà sempre il rischio pure se i contagiati scendessero a 50 persone. Più che altro devono mettersi in testa di allenarsi chiudendosi come fossero in quarantena, tipo ritiro punitivo.”.

SPORTEVAI | 21-03-2020 08:57