Ironia Moggi: Non si può chiamare più derby d'Italia

C’era una volta il derby d’Italia, quello che opponeva le squadre più vincenti in serie A e che si contendevano sempre o quasi il titolo. C’era e c’è ancora, come quello che andrà in scena stasera a San Siro ma quell’etichetta non rende più l’idea secondo Luciano Moggi. L’ex dg bianconero sfoggia ironia nel suo editoriale su Libero e scrive in relazione alla gara odierna: “Inter-Juventus in altri tempi chiamato il derby d’Italia perchè coinvolgeva le due migliori squadre itaiane in lizza e a stretto contatto per il titolo, adesso che i nerazzurri hanno 26 punti di svantaggio dai campioni ci sembra azzardato chiamarlo derby d’Italia, almeno fino a quando l’Inter non tornerà a primeggiare in Italia, magari sarebbe più interessante definirlo derby tra Marotta e Paratici”.

LE REAZIONI – Numerosi i commenti dei follower, tutti di fede bianconera: “L’ unico e vero derby d’Italia si fa ogni agosto a Villar Perosa” o anche: “L’Inter ormai è cinese… o indonesiana…”, oppure: “Infatti Luciano per noi è solo un amichevole contro una dilettante qualunque”. Qualcuno azzarda: “Direttore glieli lasciamo sti tre punti come elemosina ?”.

IL SARCASMO – I pareri sui social sfociano nel sarcasmo. Un interista esce allo scoperto e rigira la frittata: “In effetti è ormai impossibile per noi trovare avversari degni del “derby d’Italia”: non ce n’è uno che non sia stato in Serie B! E per quanto riguarda la Juve dobbiamo ringraziare solo lei, caro Luciano: ha reso possibile un sogno!” ma arrivano le repliche: “Io lo chiamerei il derby degli opposti ossia chi vince sempre e chi perde continuamente ….”. Per non parlare di chi il paragone lo sposta sulle coppe: “Noi siamo stabili in Europa voi …meteore che a contatto con la realtà europea SI DISINTEGRANO” o anche: “Ah già voi avete deciso di non partecipare più alle competizioni importanti perché avete vinto il Triplete… mmm o forse perché siete scarsi?”.

SPORTEVAI | 27-04-2019 13:51