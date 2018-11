Ironia social su Ronaldo fuori dal podio al Pallone d'Oro

È finita la diarchia. Tutti hanno letto ormai le indiscrezioni, più che fondate, che vorrebbero l’assenza dal podio del Pallone d’oro dei due fuoriclasse che si sono divisi il premio negli ultimi anni. Né Cristiano Ronaldo né Messi appaiono tra i tre che si contenderanno il trofeo e sui social il tema è caldissimo. Se l’argentino paga un Mondiale deludente e l’eliminazione ai quarti di Champions col Barcellona, suona strano che Cr7 – che la Champions l’ha alzata ancora una volta al cielo, non sia tra i pretendenti al Pallone d’oro. Anche la scelta di escludere Griezmann fa discutere e ad aprire il dibattito su twitter è il direttore del Corriere dello sport, Ivan Zazzaroni, che lasciando da parte Ronaldo scrive: “Se sul podio del Pallone d’oro 2018 metti #Varane e non #Griezmann, numerose sono le spiegazioni: 1) sei il padre di Varane. 2) Ti tagli sempre radendoti con Gillette FlexBall. 3) Al calcio preferisci da sempre la cucina. 4) Volevi farti notare e dare del co…”.

IL COMPLOTTO – Chi la butta sull’ironia è il popolo anti-juventino. Ecco alcune osservazioni dei follower: “#Cr7 non presente sul podio del #PalloneDOro è un complotto di #FlorentinoPerez , un complotto di #FranceFootball pro francesi..a detta di una buona parte dei tifosi juventini,della stampa nazionale”. O ancora: “…. primi livori #bianconeri… speravano (dopo qualche millennio) di vedere un loro #calciatore#PalloneDOro … #CR7 giù dal podio!!!…pazienza… compratene un altro”. Cerca un equilibrio chi scrive: “Tutte queste polemiche ‘solo’ perché #CristianoRonaldo e #Messi non sono tra i finalisti del #pallonedoro. Ma finalmente. Che noia veder vincere sempre i soliti due per dieci anni. #Mbappe, #Modric e #Varane hanno avuto una grande stagione, suggellata dal Mondiale. É giusto così”. Prova a sparigliare un altro utente: “Hey , non scherziamo , in questi giorni si parla di #PalloneDOro , se non lo volete dare a Messi o Ronaldo va dato sicuramente a #Neymar”. O anche: “Capisco gli juventini delusi per l’esclusione di #CR7 dal lotto dei possibili vincitori del #PallonedOro, ma dire “Cosa ha fatto #Varane?” è da ignoranti calcistici patentati”.

L’ALTRO LATO DELLA MEDAGLIA – Poi ci sono quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno: “Spero che l’esclusione di @Cristiano dalla lotta per l’assegnazione del #PalloneDOro lo faccia incazzare al punto da cominciare a segnare gol a raffica coi quali la @juventusfc possa vincere tutto al punto che il prossimo anno il premio glielo portino in ginocchio chiedendo scusa”. O anche: “#PALLONEDORO Il premio possono darlo a chi vogliono, Modric, Mbappè, Varane, Montolivo, Ranocchia o Insigne, tanto i due più forti calciatori al mondo rimangono Ronaldo ( @Cristiano) e Messi, in questo ordine. La seduta è tolta”. E infine: “Il bicchiere mezzo pieno è che quest’anno #CR7 sarà ancora più determinato a vincere la #UCL passaggio obbligato, in un anno senza mondiale #FIFA per il sesto #pallonedoro”.

SPORTEVAI | 21-11-2018 10:21