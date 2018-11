Ironia su ritorno Ibra, quanti no sui social

Ibraback? Sì, no, ma si deve per forza? Non tutto il mondo-Milan è entusiasta del ritorno di Zlatan in rossonero. L’affare sta prendendo corpo dopo l’incontro tra Leonardo e l’agente Mino Raiola ed anche il giocatore ha dato il suo ok per la formula ma ci sono parecchi tifosi che storcono il naso. Massimo affetto e grande riconoscenza per l’Ibra che fu ma tanta perplessità che possa aiutare il Milan di oggi. C’è Higuain, c’è lo scalpitante Cutrone e soprattutto ci sono tutti gli altri reparti che hanno bisogno di rinforzi dopo l’epidemia di infortuni che ha colpito la squadra di Gattuso, costretto a rinunciare a 5 titolari fermi in infermeria. Se qualche commento sui social è di chiara matrice juventina (“Bello vedere oggi quelli che a luglio dicevano che #CristianoRonaldo a 33 anni era vecchio sbavare per un 37enne reduce da un crociato (#Ibrahimovic) I Milanisti ormai sono come i #Cartonati”) o anche (“nell’aria un’esaltazione per l’eventuale arrivo di un 37enne che francamente, si fatica a comprendere”) sono gli stessi tifosi rossoneri ad esprimere i loro dubbi.

SERVE DAVVERO? – C’è chi sottolinea: “#Ibrahimovic è stato un grande campione. Uno con la C maiuscola. Ma il Milan per tornare ad essere veramente grande ha bisogno di voltare pagina e non ributtarsi su amori passati. Serve altro. Ben altro”. O ancora: “Capisci che c’è la pausa nazionali perché i giornali non sanno più cosa scrivere e allora tirano fuori la perla di #Ibrahimovic al #Milan . No grazie! Noi ci teniamo #Higuain”. Tra qualche commento acido (“Boh, non capisco cosa un 38enne finito possa dare al Milan, soprattutti quando abbiamo bisogno di difensori e cc. #Ibrahimovic “) c’è chi resta amareggiato soprattutto per una questione di…do ut des con Raiola e scrive: “Chiarisco una cosa: – a me #Ibrahimovic va anche bene ma se per avere un 38enne che gioca in America devo fare i favori all’agente vuol dire che qualcosa non va. Ergo il rinnovo ad Abate è una porcata, calcolando pure la stagione pessima che sta facendo”.

SPORTEVAI | 20-11-2018 11:52