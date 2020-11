Ironia tifosi Inter: Mentana, fallo di nuovo

Le partite, si sa, durano 90′ (più recupero) e un vecchio adagio recita che bisogna parlare solo alla fine per evitare figuracce. Se ne sarà dimenticato Enrico Mentana, vecchio cuore interista, che non ce l’ha fatta ad aspettare la fine di Inter-Torino e che dopo il primo tempo a dir poco deludente si è lamentato con un durissimo post su Facebook attaccando la squadra. Gli son venuti dietro tantissimi tifosi delusi ma la rimonta della squadra di Conte ha poi fatto cambiare molti (non tutti) giudizi.

Mentana durissimo con l’Inter

Il direttore del Tg7 dopo i primi 45′ aveva scritto: “Da molti anni non mi capitava di vedere un primo tempo dell’Inter così desolatamente brutto. Non deludente, non insufficiente, non mediocre. Peggio, vuoto. Magari la partita cambierà, ma non si può passare sotto silenzio un simile scempio”.

I tifosi replicano con ironia a Mentana

Se durante la partita in tanti appoggiano le tesi di Mentana, prendendosela soprattutto con Conte e il suo gioco, a fine gara arrivano giudizi e commenti di altra natura, molti scaramantici e tanti ironici. Pan per focaccia arriva da un tifoso appassionato: “Da molti anni non mi capitava di vedere un secondo tempo dell’Inter così dannatamente bello. Non deludente, non sufficiente, non mediocre” o anche: “Un tifoso vero non smorza mai la tensione, né parla prima, fino al triplice fischio di gara”.

La scaramanzia prende piede anche in casa-Inter

Fioccano inviti a Mentana a rifare commenti simili dopo il primo tempo: “Direttore scriva più spesso questi commenti che Lukaku poi svolta la partita” o anche: “se ogni primo tempo giocato così fai un commento e il risultato finale non cambia, lo farei entrare di diritto nei riti scaramantici da adottare pre-partita”.

C’è chi chiede intercessioni per altri club: “Mentana, visto l’effetto che le sue parole hanno avuto nella ripresa, potrebbe gentilmente commentare anche i primi tempi della Fiorentina?” e chi infine allarga il tiro: “Direttore, per favore potrebbe dire lo stesso della pandemia così vediamo se si ribalta pure sta situazione?”.

SPORTEVAI | 23-11-2020 08:42