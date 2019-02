Ironia web su Varriale: Napoli vada in un B&B l’anno prossimo

Un tweet di commento alla partita del Napoli di Enrico Varriale, che parla di opportunità sprecata dal Napoli per il pari di Firenze e sottolinea i limiti della squadra di Ancelotti, diventa il pretesto per scatenare l’ironia sul web di tanti tifosi di altri club. Il vicedirettore di Raisport scrive: “Fallisce un’occasione enorme il Napoli sbagliando una quantitá industriale di occasioni gol,4 clamorose con Insigne, Dries_mertens (2) e arekMilik ed è fermato da una coriacea fiorentina e da Lafont.Manca ancora il cinismo della grande squadra x puntare alla vetta”. Pochi i commenti dei follower napoletani, a rispondere sono soprattutto i fan di altri club, Juve in testa.

L’IRONIA – Scatta la feroce ironia sulla storia dell’albergo: ad Ancelotti non è bastato andare a Coverciano evitando l’hotel celeberrimo dello scorso anno, dove Sarri disse che il suo Napoli aveva lasciato lo scudetto: “La prossima andranno in un B&B,in Hotel perdono sempre qualcosa… occhio al fegato” o anche: “In albergo, tutto ok? Controllate i bagagli, non si sa mai”, oppure: ” Pur cambiando albergo il risultato non è cambiato. Colpa della Juve e di calvarese, amico di Dybala”. Lunga la lista di post sullo stesso tema (“Pareggio… Se tutto va bene l’anno prossimo troverete l’albergo che fa x voi” e “Quindi se ho capito bene lo scudetto non è stato ritrovato???” e “Erano impegnati a pensare alle plusvalenze di Sturaro” e infine: “Un’antisportiva Tripadvisor che anche quest’anno consiglia male l’albergo, FIGC indaghi al più presto!”) ma la fantasia dei tifosi si sposta anche su altri temi: “Erano troppo impegnati a pensare alla designazione di Mazzoleni…”.

QUALI OBIETTIVI? – Non manca chi critica l’analisi (“Leggendo il suo resoconto, sembra esser stata una partita a senso unico. Poi però può capitare di assistere anche ai match e allora…”) e chi fa sarcasmo sugli obiettivi del Napoli: “Occasione enorme per quale obiettivo? Secondo posto (o diciannovultimo…) consolidato, Inter staccata, campionato chiuso da tempo con un ennesimo risultato: primo posto tra i perdenti”.

SPORTEVAI | 10-02-2019 08:53