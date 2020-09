Ironia Ziliani: “Juve, questa sarebbe un’idea geniale?”

Momento di mercato, di idee geniali o folli. In casa Juventus a tenere banco nelle ultime ore è il possibile arrivo di Luis Suarez. Il giocatore è stato messo alla porta dal Barcellona, non rientra nel progetto e ora sta cercando una nuova destinazione.

Un’opportunità di mercato importante per chi è alla ricerca di un nuovo attaccante, anche se i costi dell’operazione non sono di certo bassi. L’attaccante uruguaiano infatti dovrebbe percepire circa 12 milioni netti a stagione per almeno 3 anni a cui si deve aggiungere anche una buonuscita di circa 25 milioni per lasciare il Barcellona.

La svolta verso l’austerità

Un affare che la Juventus vuole fare dal punto di vista “tecnico” ma che ha creato più di una riflessione sotto l’aspetto economico. I bianconeri infatti con l’arrivo di Pirlo sembrano aver cominciato una politica di riduzione degli ingaggi che deve cominciare dall’addio di Gonzalo Higuain. E mettere a bilancio Luis Suarez sarebbe una scelta che va nella direzione opposta.

Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Paolo Ziliani che su Twitter ha lanciato la sua ironia nei confronti della Vecchia Signora: “Geniale progetto in casa Juventus. L’idea di sbarazzarsi di Higuain con minusvalenze in bilancio di 18 milioni e ricca buonuscita al Pipita per gettarsi su Suarez (33 anni) che chiede 15 di bonus alla firma, 12 netti di ingaggio per tre anni e una buonuscita di 25 per lasciare il Barcellona”.

La reazione dei tifosi

Il post di Ziliani non è passato inosservato scatenando ironie e polemiche tra i tifosi delle varie fazioni: “Dalla scioltezza con cui fanno queste cose – scrive Marco – sembra usino soldi non loro”. E ancora “Poi le plusvalenze le fanno con Atalanta, Roma, Samp, Genoa e Sassuolo”.

