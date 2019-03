Irresistibile Paris, trionfo anche in Norvegia

La stagione magica dello sci italiano prosegue anche in Norvegia grazie alla nuova impresa di Dominik Paris.

Il discesista di Merano ha infatti trionfato a Kvitfjell, nella penultima prova stagionale di Coppa del Mondo. Per Paris si tratta della vittoria numero quattro in stagione, dopo la doppietta di fine dicembre a Bormio in discesa e SuperG e lo storico trionfo sulla Streif a Kitzbuhel lo scorso 25 gennaio e la numero tredici in totale in carriera in Coppa del Mondo, numero più fortunato che mai visto che proprio tredici sono le vittorie ottenute da un mito della velocità azzurra, Kristian Ghedina, terzo tra gli italiani più vincenti di sempre alle spalle di Alberto Tomba (50) e Gustav Thoeni (24). Il tutto, ovviamente, è impreziosito dalla medaglia d’oro appena conquistata in SuperG al Mondiale di Are, mentre nella discesa Paris si è dovuto accontentare del sesto posto.

La vittoria di Paris, sceso in pista con il pettorale numero 7, assume i contorni dell’impresa grazie alla rimonta di cui il classe ’89 è stato protagonista nella parte finale della seconda manche: il leader di Coppa Beat Feuz aveva 30 secondi di vantaggio all’ultimo intermedio, ma Paris ha fatto la differenza grazie alla propria tecnica.

La brutta notizia per Paris viene dal secondo posto, staccato di 25 centesimi, dello stesso Feuz, che è a un passo dall’aggiudicarsi la Coppa di specialità grazie ad un andamento regolare che lo ha visto andare sul podio in sei delle ultime sette gare, con tre secondi posti consecutivi.

Quando alla fine manca solo la discesa di Soldeu, in Austria, il prossimo 13 marzo, Feutz conserva ben 80 punti di vantaggio sull’azzurro, per quella che sembra essere molto più di una semplice ipoteca sulla vittoria nella Coppa di discesa da parte. Terzo l’austriaco Mathias Mayer, lontani dai migliori gli altri italiani: 14° Innerhofer, 16° Casse, 22° Marsaglia.



