Irrompe il Milan: sgarbo di mercato all'Inter

Giornata di mercato caldissima a Milano: il Milan tenta l'inserimento in extremis per Arturo Vidal. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il direttore tecnico del club rossonero rossonero Leonardo si sarebbe già attivato contattando l'agente dell'ex Juve, Fernando Felicevich, e potrebbe iniziare l'assalto se saltasse il trasferimento del centrocampista cileno all'Inter.

I nerazzurri hanno trovato da alcuni giorni un'intesa di massima con il Bayern Monaco per il prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro, ma non hanno ancora chiuso il colpo perché nelle ultime ore hanno intavolato una trattativa per Luka Modric, che potrebbe lasciare il Real Madrid a breve.

In ogni caso, il Guerriero tornerà in Italia, in serie A: resta da decidere su quale sponda del Naviglio. E un possibile ingaggio futuro di Antonio Conte da parte del Diavolo potrebbe agevolare il Milan nel clamoroso duello di mercato che si è aperto nelle ultime ore.

I rossoneri devono registrare uno stop per l'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain: il Pipita pretende un ingaggio da 9 milioni di euro e l'acquisto a titolo definitivo. Queste le parole di Gennaro Gattuso sull'affare: "C'è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. E' un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva".

L'affare non sarebbe a rischio ma un ritorno del Chelsea (che sta trattando la cessione di Giroud al Marsiglia) potrebbe complicare le cose in questa ultima fase di calciomercato.

SPORTAL.IT | 01-08-2018 12:30