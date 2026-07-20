Il messicano della UAE Emirates racconta la caduta che ha coinvolto anche Jonas Vingegaard nella 15esima tappa: una scelta istintiva per proteggere il suo capitano, poi l'aiuto di Pogačar nel finale

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

A poco più di 20 chilometri dall’arrivo sul Plateau de Solaison, traguardo della 15esima tappa del Tour de France, una rotatoria nei pressi di Bonneville ha cambiato il destino della corsa.

Poco prima della salita finale, Jonas Vingegaard ha perso il controllo della bici dopo aver toccato il cordolo dell’isola spartitraffico, trascinando a terra anche Isaac Del Toro e Brandon McNulty. Il messicano è poi riuscito a ripartire e a concludere la tappa al terzo posto.

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“Ho scelto di cadere per non colpire Pogačar”

Isaac Del Toro svela il retroscena della caduta al Tour de France

Isaac Del Toro svela il retroscena della caduta al Tour de France e racconta cosa è successo. Pogačar vince con le gambe ma anche perché attorno a lui c’è una squadra pronta a sacrificarsi in ogni situazione. Isaac Del Toro lo ha fatto nel modo più estremo: scegliendo di cadere pur di non travolgere il proprio capitano. La scelta di Del Toro: “Ho preferito cadere”.

Il messicano racconta di aver preso una decisione istintiva per evitare conseguenze peggiori.

Era una rotatoria un po’ insidiosa. La segnaletica non era delle migliori e i corridori della Visma in testa potrebbero non aver seguito la traiettoria ideale. A quel punto ho dovuto scegliere tra cadere da solo o colpire Tadej, così ho scelto di cadere da solo.

Una scelta che gli è costata dolore alla schiena e alla gamba sinistra, ma gli ha permesso di non coinvolgere il proprio capitano nell’incidente.

Perché Pogačar non ha attaccato

L’episodio offre anche una possibile spiegazione del comportamento di Pogačar nella salita finale verso il Plateau de Solaison, quando ha evitato di aumentare il ritmo a caccia della vittoria di tappa, preferendo accompagnare Del Toro fino al traguardo.

Il messicano ha chiuso al terzo posto, un risultato che assume un peso diverso se letto alla luce di quanto accaduto poco prima.

“In quel momento mi sentivo bene, ma una volta ripreso il ritmo ho iniziato ad avvertire dolore alla schiena e alla gamba sinistra”.

Del Toro ha poi ringraziato pubblicamente il suo capitano, sottolineando il sostegno ricevuto nel momento più difficile.

È incredibile vedere quanto questo ragazzo sia disposto a mettersi in gioco per aiutarmi. Per me è una persona eccezionale. Forse ho commesso qualche errore nel finale, ma sono molto soddisfatto di come è andata.

Il rapporto tra Pogačar e Del Toro

Al Tour il debito tra Pogačar e Del Toro sembra non finire mai: una spirale che sposta il credito dall’uno all’altro. Prima lo sloveno gli regala la vittoria più importante della carriera. Poi il messicano sceglie di cadere per non travolgerlo. Infine, dopo l’incidente, è ancora Pogačar ad aspettarlo sulla salita finale, rinunciando alla vittoria per riportarlo sul podio.

Nel ciclismo i gregari lavorano per il capitano ma alla UAE stanno assistendo a qualcosa di diverso. Qualcosa di più.

Il successo regalato a Del Toro

Nella tappa di Barcellona, Pogačar avrebbe potuto vincere facilmente, ma negli ultimi metri ha smesso di sprintare e ha lasciato che Del Toro conquistasse il primo successo della carriera al Tour. Al traguardo lo ha abbracciato e addirittura sollevato da terra durante l’esultanza. Del Toro:

Non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Non sapete cosa significa per me e per il mio Paese.

Pogačar lo tratta da allievo

Dopo la tappa del Tourmalet le telecamere hanno ripreso una conversazione a fine corsa. Non c’erano rimproveri, ma consigli tecnici.

Pogačar a Del Toro:

Sei andato troppo forte.

Se la salita fosse durata ancora un chilometro, la chiosa di Pogi, avrebbe rischiato di staccarsi anche lui.