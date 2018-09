Isco dimentica Cristiano Ronaldo

Dal ritiro della nazionale spagnola, Isco ha parlato del nuovo ct Luis Enrique: "Ha la stessa idea di calcio di Lopetegui, ci sono poche sfumature. In generale siamo felici del mister".

Inevitabile una domanda sull'addio di Ronaldo al Real Madrid: "Cristiano è un giocatore straordinario, ti assicura 40-50 gol a stagione. Per ora stiamo giocando bene anche senza di lui, giocatori che nella scorsa stagione non facevano tanti gol ora ne stanno segnando molto. Gli auguro il meglio, ma per ora non ci manca".

In chiusura, Isco ritorna sulla deludente spedizione al Mondiale: "La Coppa del Mondo la vince una sola squadra e non è facile. Sicuramente contro la Russia non abbiamo giocato la nostra miglior partita ma può capitare, ci abbiamo provato fino alla fine e non possiamo essere incolpati di nulla".



SPORTAL.IT | 06-09-2018 14:35