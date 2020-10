Isco furente per le panchine attacca Zidane

La vittoria del Real Madrid sul campo del Barcellona ha riportato serenità nell’ambiente e a Zinédine Zidane, che sembrava tornato sulla graticola dopo le due sconfitte contro Shakhtar Donetsk e Cadice in rapida successione.

Qualcuno che ancora non si trova a proprio agio, comunque, c’è. Si tratta di Isco, che il Clásico lo ha visto per tutti i novanta minuti dalla panchina. Nel pre-partita l’ex Malaga era stato molto critico con Zidane riguardo il suo utilizzo.

Nel pre-partita, conversando con alcuni compagni, avrebbe punto il proprio allenatore per toglierlo troppo presto o inserirlo troppo tardi. Le sue parole sono state pizzicate da ‘Movistar’. “Se deve cambiarmi, mi toglie tra il 50’ e il 60’, altrimenti all’intervallo. Se deve farmi entrare, lo fa quando mancano 10 minuti”.

In stagione Isco ha giocato 147 minuti, partendo per due volte da titolare e venendo sostituito in entrambi i casi prima dell’ora di gioco.

OMNISPORT | 26-10-2020 10:43