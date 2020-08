Isla riparte dal Brasile: ufficiale l'approdo al Flamengo

In Italia ha vestito le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari e proprio al club sardo il suo nome è stato accostato anche in tempi recenti. Nel futuro di Mauricio Isla non ci sarà il ritorno in Serie A, bensì una nuova avventura in Brasile.

Chiusa la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe il centrocampista cileno è stato, nelle ultime settimane, uno dei giocatori più contesi in assoluto. Come riportato da Sky infatti, sulle sue tracce c’erano anche Betis, Valencia e Boca ma, alla fine, ad avere la meglio sulla nutrita concorrenza è stato il Flamengo.

I crismi dell’ufficialità sono arrivati in serata dopo le visite mediche che hanno preceduto la firma su un contratto di due anni e mezzo.

Isla, 32 anni, è una leggenda del calcio cileno, visto che con la Nazionale Roja ha totalizzato 115 presenze ed ha vinto la Copa America nel 2015 e nel 2016. In Italia, con la Juventus, ha messo in bacheca tre Scudetti e due Supercoppe Italiane.

OMNISPORT | 20-08-2020 14:56