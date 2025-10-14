Islanda-Francia, moviola: l’arbitro fa infuriare Deschamps: “Ma che fa? Dorme?”. Per Maignan serata speciale

La prova dell’arbitro Grinfeeld a Reykyavik nella gara di qualificazione ai Mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto israeliano ne ha ammoniti 2

Orel Grinfeeld, la scelta dell’Uefa per Islanda-Francia, è un arbitro israeliano di 44 anni con un’esperienza internazionale limitata. In stagione ha diretto due gare di Europa League e una di qualificazione ai Mondiali ma vediamo come se l’è cavata ieri a Reykjavik.

I precedenti tra le due nazionali

Nei 17 precedenti tra le due nazionali 12 vittorie dei Blues e 5 pareggi con uno score favorevole ai galletti di 46 gol fatti e 15 subiti.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Hassan e Yakobov con Leibovitz e gli svizzeri Fedayi Sanal Var e Wolfensberger all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Camavinga e Tomasson.

Islanda-Francia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 39′ Gudmundsson calcia una punizione a terra sul primo palo, la palla cade su Palsson, che fose spinge Konè e con il destro batte Maignan. Per il portiere del Milan era una serata speciale: tornava capitano dopo un anno. Al 49′ Thauvin serve Camavinga in area. Olafsson devia di poco il colpo di testa del centrocampista francese. La palla arriva a Mateta, che ci prova con il sinistro, ma Ellertsson respinge la palla sulla linea. I francesi chiedono un rigore per un presunto mani ma il pallone è stato deviato col petto.

Primo giallo al 55′, è per Camavinga per un fallo su Hlynsson. Al 60′ ammonito Tomasson. Al 68′ Camavinga pesca Akliouche sul limite del fuorigioco sulla sinistra. Il monegasco crossa in area per Mateta, che non può far altro che spingere in rete con il destro. 2-1. Il Var conferma che non c’è offside, gol regolare. Arriva anche il 2-2 e dopo 6′ di recupero il risultato non cambia più.

La rabbia di Deschamps

A fine gara il ct francese Didier Deschamps ce l’ha sia con i suoi che con l’arbitro: “Sul primo gol, Koné ha subito fallo. A volte, sembra che gli arbitri dormano… Ci sono state anche decisioni su piccoli errori, forse anche perché qui, l’ambiente potrebbe averlo influenzato. Quel primo gol può essere annullato”. Poi ha aggiunto: “Eravamo in vantaggio 2-1, e quello che mi fa arrabbiare è il modo in cui abbiamo subito il secondo gol, eravamo aperti, eravamo alti anche se avevamo appena segnato. Eravamo mal posizionati. Forse ci siamo rilassati troppo ma non dovrebbe succedere a noi”.