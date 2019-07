John Isner ha vinto l'Hall of Fame Open, Atp 250 da 583.585 dollari di montepremi, andato in scena sui campi in erba di Newport, Rhode Island.

Lo statunitense, prima testa di serie, supera in finale per 7-6 (2), 6-3 Alexander Bublik, settima forza del tabellone, e si porta a casa il quindicesimo titolo della carriera nel circuito maggiore, il primo nel 2019 dopo la finale persa a Miami e il quarto a Newport dopo i successi del 2011, 2012 e 2017.



SPORTAL.IT | 22-07-2019 09:21