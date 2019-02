Isola dei Famosi, le sorelle Mihajlovic stanno per mollare

Le sorelline Mihajlovic sono ormai allo stremo. Spossate, dimagrite, depresse dalla lontanaza dai familiari e dai fidanzati: le ore che dividono Viktorjia e Virginia dal televoto che potrebbe decretare la conclusione della loro permanenza sull’Isola sono interminabili.

In lacrime, e non solo per il messaggio di papà Sinisa, le sorelline sono davvero al limite delle forze fisiche e psicologiche. La mora Viktoria è quella più in crisi: “Il mio umore è questo, sono ko”, racconta piangendo a MarinaLa Rosa che tenta di consolarla e darle forza. La ragazza, però, è decisa: “All’inizio c’era entusiasmo, ora è passato un mese e voglio tornare a casa. Non ha più senso restare qui”.

Per entrambe, la prova cibo è difficilissima e in più si aggiungono le continue allusioni alla scarsa collaborazione. A discutere sull’operato delle due è Soleil Sorgè, l’ex fidanzata di Luca Onestini, la quale è stata spesso arginata da Paolo Brosio, ma a quanto pare le due ragazze non sono riuscite a reagire e a trovare una motivazione.

VIRGILIO SPORT | 27-02-2019 13:10